Adiós a Google + tras falla de seguridad

Google anunció este lunes el cierre de la red social Google+. La compañía aprovechó la ocasión hablar de un agujero de seguridad que expuso los datos de 500 mil usuarios entre 2015 y 2018.

El fallo fue descubierto en marzo de este año. Google lo parcheó, pero según el Wall Street Journal no dijo nada por miedo a las repercusiones (la versión oficial es que Google no alerta inmediatamente a los usuarios de este tipo de fallos si no tiene pruebas de un uso incorrecto de los datos o si los usuarios no tienen que tomar ninguna acción, entre otros criterios).

El error, localizado en la API de Google+, permitía a los desarrolladores extraer datos como el nombre, la dirección de correo electrónico, la fecha de nacimiento, la foto de perfil y el género de hasta 500 mil usuarios afectados. De acuerdo con Google, 438 aplicaciones hicieron uso de esa API, pero no existen pruebas de que hicieran un mal uso de los datos.

Nadie echará de menos Google+. Según la propia Google, el 90% de las sesiones eran de menos de cinco segundos, lo que significa que la gran mayoría de los usuarios entraba por accidente. Donde sí encontró su nicho fue en el entorno empresarial: Google apagará la red social en diez meses, pero mantendrá sus funciones para los usuarios profesionales de G Suite.

