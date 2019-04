Yanet García celebra sus 10 millones de seguidores con provocativo atuendo desde la alberca

REDACCIÓN 25/04/2019 05:42 p.m.

Además de ser la "Chica del Clima" favorita de la televisión mexicana, Yanet García se ha convertido en una gran instagramer, la modelo disfruta de compartir su día a día en la red social y sus fans se deleitan con su curvilínea, por eso Yanet festeja que llegó a los 10 millones de seguidores con una provocativa foto desde la alberca.

De acuerdo con Publimetro, Yanet García lució uno de sus trajes de baño más sensuales, la prenda en color negro dejaba ver su atributo más grande, el estilo que ha caracterizado a la chica del clima desde sus inicios en las redes sociales.

NINEL CONDE Y CELIA LORA HACEN GUERRA DE BIKINIS

Junto a su foto de los 10 millones, Yanet escribió un emotivo mensaje en el que confesó que durante sus primeros meses como conductora en Monterrey regresaba llorando a casa.

"GRACIAS POR 10 MILLONES DE SEGUIDORES ?? Hace 5 años tenía pocos seguidores y decidí arriesgarme y probar algo que nunca había hecho antes ... ¡estar en la televisión como The Weather Girl en Monterrey! Fui tan horrible en mis primeros meses y conducía a casa llorando porque era tan mala (...) Sigo trabajando duro todos los días y aprendo cosas nuevas desafiándome con el teatro y haciendo películas. Estas cosas todavía me asustan, pero en toda mi vida he trabajado tan duro para perseguir mis sueños y he compartido mi viaje con todos ustedes en el camino. Todo lo que hago aquí es inspirarte a vivir feliz, ser amable con los demás, trabajar duro y perseguir tus sueños. ¡Gracias por todo tu amor y apoyo en el camino!", escribió Yanet García en Instagram.

Hace unas semanas la "chica del clima" explicó que su éxito en redes sociales se debía a su ingenio, pues considera que hay mujeres más guapas y con mejor cuerpo que ella. Sin embargo, eso causó muchas críticas, ya que Yanet constantemente publica fotos presumiendo su derriere.

"LAS PIERNAS MAS HERMOSAS DE LA TV MEXICANA", ANDREA LEGARRETA ROBA CORAZONES CON ESTE VESTIDO

an

LEA TAMBIEN ¡Qué miedo! Tus hijos podrían parecerse a tu ex aunque no sea el papá, eso dice la ciencia La ciencia explica cómo podría ser posible esto; justo ahora puedes ir por una fotografía de tu ex para compararlo con tu hijo

LEA TAMBIEN Salen a la venta anillos de compromiso anti-infidelidades, tiene GPS incluido Si amas la tecnología y el control, o simplemente te preocupa el bienestar de tu pareja, este anillo con GPS es para ti