Ya hay fecha para la última temporada de Game of Thrones

CIUDAD DE MÉXICO.- En el 2019 habrá muchas sorpresas y diversión en la pantalla chica, ya que HBO confirmó que en abril será el estreno de la octava y última temporada de "Game of thrones", así como el gran estreno de su nueva serie Watchmen, basada en el cómic del mismo nombre.

Después del impactante final de la séptima temporada de "Game of Thrones", millones de fanáticos alrededor del mundo han esperado con ansias más de un año para ver la nueva entrega de la serie y es por esta razón que HBO ha decidido ponerle por fin una fecha.

Desafortunadamente para muchos, esta será la última temporada de "Game of thrones", sin embargo, entre las sorpresas que tiene el canal de televisión para el próximo año está la que habrá unas precuelas de la serie en la que participará la actriz Naomi Watts.

Por otro lado, HBO se adentrará al mundo de los cómics y se arriesgará con una historia de superhéroes que se verá en "Watchmen", basada en el cómic creado por Alan Moore, el artista Dave Gibbons y el colorista John Higgins.

El drama estará ambientado en una historia alternativa, donde los superhéroes son tratados como criminales, asimismo con una gran producción y con la participación de grandes actores como Regina King, Jeremy Irons, entre otros, promete generar gran sensación entre los espectadores.

Dentro de los grandes estrenos del siguiente año estarán "Euphoria" un drama de adolescentes que se adentraran al mundo de las drogas y estarán envueltos en distintos problemas; "Gentleman Jack"; "Chernobyl" que será una mini serie de cinco capítulos, que relatara la peor catástrofe provocada por el ser humano.

"Catherine the great" estará protagonizada por la ganadora del Oscar Helen Mirren, quien le dará vida a la monarca que gobernó el imperio ruso; también se estrenará "The righteous gemstones", "Mrs. Fletcher", "Pico da neblina", "Mil colmillos" y "El huésped americano",

"Tenemos una oferta de programación balanceada donde hay comedia, acción, que forman y que le dan valor a nuestro mix de programación, que da una oferta pública de entretenimiento en Latinoamérica", indicó Gustavo Grossman, CVP de HBO Networks.

También se estrenarán las nuevas temporadas de las series que siguen al aire como "True detective", la segunda entrega de series como "Barry", "La vida secreta de las parejas", "El jardín de bronce" y "Succession", entre otras.

La afamada serie "Big little lies", en donde la actriz, la ganadora del Oscar Meryl Streep interpreta a "Mary Louise Wright", también regresa con una nueva temporada, en donde el elenco de grandes estrellas de Hollywood que lo comprenden como Nicole Kidman, Reese Witherspoon, Laura Dern, Shailene Woodley y Zoë Kravitz se ha posicionado como una de las favoritas del público.

Además, con una diversa colección de contenidos innovadores que se pueden disfrutar a través de su oferta de plataforma HBO Go; entre su lista de estrenos se encuentran algunas películas que fueron muy taquilleras en la pantalla grande durante el 2018.

Entre las películas destacadas estarán "Venom", "Halloween (2018)", "Ocean´s 8", "The Incredibles 2", "Avengers", "Infinity war", "How to train your dragon", "The hidden world spider-man" y "Far from home", entre otras.

