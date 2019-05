Usuarios de redes hacen llorar a Ingrid Coronado por haber visitado Televisa

REDACCIÓN 15/05/2019 06:05 p.m.

Hace unos días la conductora Ingrid Coronado se presentó en el programa "Hoy" en uno de los foros de Televisa para promocionar su más reciente "libro Simón y el sauce llorón", causando asombro entre sus fans.

De acuerdo a Publimetro, la aparición de Ingrid Coronado a lado de Andrea Legarreta fue bienvenido, tanto que la hicieron llorar.

En entrevista con la comunicadora Maxine Woodside, Ingrid Coronado confesó que lloró de alegría al leer los mensajes positivos de los usuarios.

"Lo que sucedió ayer, las muestras de cariño por parte de la prensa y las personas fue increíble, te juro que lloraba; todos los mensajes que recibí ayer de verdad que estoy conmovida y agradecida, eran puros mensajes de ´te queremos, te queremos pronto en la tele, estás lindísima, nos encanta tu energía", dijo. Y detalló "lloré, yo lloro siempre".

Recordemos que Ingrid Coronado participó por muchos años en el programa "Venga la alegría", de TV Azteca.

Asimismo declaró que no interrumpiría su año sabático a menos que se presentara una buena oportunidad en Azteca o en otra televisora, pues está abierta a más ofertas.

No es que me saliera de Azteca como tal, se acabó mi contrato y pedí mi tiempo sabático porque tenía ganas de hacer una pausa en mi carrera, pero las puertas abiertas están en Azteca y hoy por hoy estoy abierta a la posibilidad de trabajar ahí o en alguna otra televisora.

Ingrid afirmó que le gustaría hacer para televisión otro proyecto con niños. "Me gustaría hacer concursos, reality, me gustaría trabajar otra vez con niños; aprendí mucho sobre cómo enfrentar problemas en la vida, tengo herramientas y me gustaría un programa en el que pudiera hablar sobre todo esto", finalizó.

