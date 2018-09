"Súper chafa, Rebelde solo hay uno", llueven críticas a "Like"

REDACCIÓN 11/09/2018 07:35 p.m.

Televisa ha lanzado un remake (remasterizado obviamente) de la telenovela juvenil que marcó una generación "Rebelde", el fenómeno mundial que protagonizaron, Dulce María, Anahí, Maite Perroni, Alfonso Herrera, Christopher Uckerman y Cristian Chávez.

De acuerdo con Grupo Fórmula, en cuanto se hizo la publicidad de "Like" no pararon de compararla con "Rebelde". Ayer se estrenó, la nueva telenovela juvenil de Televisa, y aunque, según datos de IBOPE, Like se ubicó como líder de audiencia durante su transmisión, en redes sociales recibió fuertes críticas, luego de que usuarios la compararan con ´Rebelde'.

En esta telenovela se abordan temas como alcoholismo, drogas, bullying cibernético, entre otros, problemas que deberán enfrentar estudiantes de diferentes nacionalidades que asisten a un colegio de alto prestigio.

Algunos usuarios en redes sociales mostraron su gusto por ´Like', pero otros atacaron la nueva producción de Pedro Damián, diciendo que ´Como RBD no hay dos".

Ya vi el primer capitulo de #LikeLaLeyenda y esta bueno pero nunca llegara a superar a Rebelde jamas — maria (@majoberbeo) 11 de septiembre de 2018

#LikeLaLeyenda la empecé a ver por tanta publicidad la ví una media hora, tendenciosa mal estructurada a si no son los chavos, me pregunté quién está detrás de esta basura @pedrodamianof y todo tuvo respuesta. Espero que le valla tan mal como a todo lo que ha hecho Televisa — David in love (@David_in_love) 11 de septiembre de 2018

#LikeLaLeyenda está buenísima, es la historia/producción que le faltaba a la televisión mexicana... nunca nadie dijo, ni Pedro Damian, ni nadie en esto mundo. ¿Es neta? ?????????????????? — Santiago Ruenes (@_santiborja) 11 de septiembre de 2018

Qué onda con la súper copia de rebelde? Y suuuper chafa, rebelde solo hay uno. ?? #LikeLaLeyenda pic.twitter.com/ZmLvm48pSe — Abril ? (@abrilmedina_a) 11 de septiembre de 2018

