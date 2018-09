Ryan Gosling dispuesto a ser Batman, con una condición

DC cómics ha decidido cambiar la cara de Batman para su siguiente película, a pesar de que no se ha confirmado quien se pondrá el traje del murciélago, Ryan Gosling confirma que esta dispuesto a ser Batman con una sola condición.

De acuerdo con Vanguardia, Ryan Gosling fue entrevistado en el marco del Festival Internacional de Cine de Toronto, a pesar de que el actor dice "no" a encarnar al superhéroe de Ciudad Gótica, a manera de broma comentó que estaría dispuesto a encarnar a Batman, siempre y cuando la próxima película del Hombre Murciélago sea dirigida por Damien Chazelle, dijo en una entrevista que difundió Variety.

"LIKE" LA NUEVA VERSIÓN DE LA TELENOVELA "REBELDE" EN EL OJO DE LA POLÉMICA

Would Ryan Gosling play Batman? | #VarietyStudio presented by @att at #TIFF pic.twitter.com/0agXmCIoRt