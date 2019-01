''Roma'' y Cuarón se llevan dos Globos de Oro

Durante la 76 edición de los Globos de Oro, "Roma" del director mexicano Alfonso Cuarón se llevó dos de los tres premios a los que estaba nominada.

El primer galardón que se llevó la película protagonizada por Yalitza Aparicio fue en la categoría de Mejor Película Extranjera en la que competía con las películas "Capernaum" (Líbano), "Girl" (Bélgica), "Shoplifters" (Japón) y "Never Look Away" (Alemania).

Congratulations to Roma (Mexico) (@ROMACuaron) - Best Motion Picture - Foreign Language. - #GoldenGlobes pic.twitter.com/kSFHuSlbFK — Golden Globe Awards (@goldenglobes) 7 de enero de 2019

Posteriormente, al recibir el galardón a Mejor Director, Alfonso Cuarón agradeció a Libo quien fuera su nana e inspiración de la película.

Asimismo, Cuarón dijo que "Roma" no habría sido posible sin los colores específicos que lo hacen lo que es. "Gracias familia, gracias México", finalizó.

Durante la alfombra roja, Yalitza Aparicio y Marina de Tavira aparecieron juntas con vestidos largos de colores turquesa y blanco.

Right after winning his second #GoldenGlobes award, @alfonsocuaron elaborates to the HFPA why he calls @ROMACuaron the most essential movie of his career. pic.twitter.com/n9Bg2EPbtn