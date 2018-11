¿Quién era Patricia Quintana, la embajadora culinaria de la cocina mexicana?

REDACCIÓN 27/11/2018 07:35 a.m.

La chef Patricia Quintana, una de las más importantes promotoras de la cocina mexicana en el país y el extranjero, falleció anoche confirmó el sitio Culinaria Mexicana.

Quintana estudió en Canadá, Suiza y Francia con reconocidos chefs como Paul Bocuse, Gaston Lenotre y los hermanos Troisgros, para luego regresar a México, donde estableció el restaurante Izote, en la Ciudad de México, mismo que estuvo abierto desde 2001 hasta 2013.

Su experiencia en altas cocinas internacionales le permitió añadir un toque de suntuosidad a las ricas preparaciones nacionales.

Con el interés de difundir la cocina nacional Quintana abrió la Escuela de Alta Cocina, donde impartió clases por más de 45 años.

Quintana escribió 27 tomos dedicados a la cocina mexicana y formó parte de proyectos enciclopédicos editados por Larousse y Océano.

Entre los reconocimientos que recibió están el premio Cuchara de Plata de la revista Food Arts, el Laurel de Oro a la Calidad de la Asociación México-España y el galardón La Llave del Progreso 2005, que otorga la AMAIT, Abastecedores Turísticos, así como el premio CANIRAC.

Descanse en paz Patricia Quintana, una grande de la cocina mexicana. Mi total admiración y respeto. Sin duda un espacio muy grande quedará vacío a partir el día de hoy en nuestra cocina. — Chef Manolo Najera (@ManoloNajera) 27 de noviembre de 2018

Algunos de sus libros son: La cocina de los dioses del agua; México de ida y vuelta; The taste of Mexico; The best of Quintana; Las fiestas de la vida; Festín en Mictlán; Un recorrido por las cocinas de México; Antojería mexicana; El Mulli; Polvo de jade, la esencia del tiempo.

Tras su muerte, sus colegas han mostrado sus condolencias y pésame por la muerte de la también autora de diversos libros de gastronomía e investigadora de la cocina mexicana.

Se me hizo un huequito en el corazón al saber que la grande, Patricia Quintana dejó este mundo. La cocina mexicana y las cocineras de este país le debemos tantísimo... una mujer excepcional y pionera en tantas cosas...

IRREPARABLE pérdida. — Mariana Orozco (@MarianaOE) 27 de noviembre de 2018

Gracias por la enseñanzas, regaños, consejos y por hacernos valorar nuestras raíces, dejas un gran legado para la gastronomía de México. Depd Patricia Quintana — Marco Valdivia (@ChefMValdivia) 27 de noviembre de 2018

Con información de El Financiero y Reforma





