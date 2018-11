Primo de Valentín Elizalde recuerda las últimas palabras que le dijo

REDACCIÓN 25/11/2018 04:41 p.m.

El 25 de noviembre de 2006 es un día inolvidable para los seguidores de Valentín Elizalde, en especial para Tano Elizalde, su primo que estaba junto a él cuando ocurrió el asesinato. Hoy en el 12avo aniversario luctuoso, recuerda las últimas palabras en aquel momento.

Cuando "El Gallo de Oro" salía del palenque de Reynosa, Tamaulipas, Tano Elizalde, quien es líder de la Banda Guasaveña lo acompañaba.

En sus redes sociales el primo de Valentín Elizalde compartió en sus redes sociales un video en el que recuerda las últimas palabras que le dijo:

Por mi pasan en mi mente desde que físicamente no estas conmigo, los segundos que te tuve en mis brazos antes de partir de este mundo. Sé que un día estaremos juntos para siempre. Yo sé que escuchabas mis palabras de desesperación cuando te gritaba: ¡no te vayas, no me dejes!"

"Con el quejido tuyo que aquí lo traigo cada vez que mi corazón late de tu piel a mi piel, te llevaste una parte de mi corazón, yo hubiera dado todo por ti y tu lo sabes, te amo, te extraño, soy el que más y te amaré por siempre, vives en mi", dijo Tano Elizalde.

La madrugada de aquel 25 de noviembre, Tano también resultó gravemente herido pero sobrevivió a los impactos de bala.





