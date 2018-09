Por fin sabemos cómo será el maquillaje de Joaquin Phoenix como el Joker

REDACCIÓN 21/09/2018 01:37 p.m.

Poco tiempo después de ver las primeras imágenes de Joaquin Phoenix como el Joker sin maquillaje, los fans están catalogando de "aterrador" la personificación de Phoenix como "Joker", ya que por fin se reveló cómo será su maquillaje que usará en la próxima película donde revelarán el origen del mítico de villano de "Batman", y que es considerado uno de los más importantes y complejos en la historia de los cómics.

De acuerdo con ING, hace unos días, Todd Phillips, director de la película, nos mostró la primera imagen oficial de Joaquin Phoenix como Arthur Fleck, el cómico fracasado que posteriormente se convertirá en Joker. En esa imagen, el actor nos mostraba una expresión triste y con rasgos de dolor, pero que en el fondo dejaba ver que había algo más.

Hoy, Phillips vuelva a la carga con un vídeo, donde se nos deja ver un poco de la transformación de Phoenix ahora con maquillaje.

