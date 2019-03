No sabíamos que era la señora de "El Chapo": Tucanes de Tijuana

REDACCIÓN 04/03/2019 07:54 p.m.

El cantante Mario Quintero, líder del grupo Tucanes de Tijuana, dijo que cuando se tomó la fotografía con Emma Coronel Aispuro, desconocía que era la esposa de Joaquín "El Chapo" Guzmán.

"Nosotros hemos tocado en muchos eventos, y nos tomamos fotografías con los que nos hacen el favor de pedirnos una, lo hacemos con todo mundo. En la mayoría de las veces no sabemos con quién nos tomamos fotos. En este caso, ahora nos enteramos que es la señora (de ´El Chapo´). El hecho de ser esposa de quien es no le quita el derecho de tomarse una fotografía con nosotros o con cualquier agrupación; nosotros agradecidos de que a todo mundo le guste nuestra música".

Indicó que ellos son respetuosos del público y nunca preguntan a qué se dedican. "La mayoría de las veces no sabemos con quién nos tomamos fotos y no preguntamos de quién eres esposa, o a qué te dedicas. Creo que no es correcto andar preguntando", declaró Quintero.

En una entrevista con Univisión a fines de 2018, Emma Coronel, al ser interrogada sobre una foto que se viralizó en la red Instagram junto al vocalista de Los Tucanes de Tijuana, Mario Quintero, precisó que la imagen es de hace un año y que es fan del cantante.

"Soy una persona normal, salgo a fiestas y me divierto con mis amigas... estoy segurísima que Mario no tenía idea de quién era en ese momento", dijo.

En la imagen, la esposa del Joaquín "El Chapo" Guzmán Loera sale con un hermoso vestido con tonalidades doradas en corte princesa y estilo strapless.

En meses anteriores a Emma Coronel se le vio disfrutando de la canción "Yo quiero bailar" de los Negros Fumancheros.

