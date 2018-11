Muere el escritor Fernando del Paso

El escritor y poeta mexicano Fernando del Paso falleció la mañana de este miércoles.

El nacido en la Ciudad de México el 1 de abril de 1935 fue condecorado con el Premio Cervantes de Literatura en el año 2015.

Del Paso también fue novelista, ensayista, dramaturgo y poeta, consejero cultural de la Embajada de México en París y Cónsul general de México en Francia, así como director de la Biblioteca Iberoamericana Octavio Paz de la Universidad de Guadalajara desde 1992.

De acuerdo con la Universidad de Guadalajara, que se puso en contacto con el hijo del escritor, el autor murió a los 83 años de edad en un hospital de la capital del estado de Jalisco a las 9:06 horas.

También obtuvo el Premio "Xavier Villaurrutia" en 1966, por su primera novela "José Trigo", un vasto homenaje al lenguaje popular y los juegos de palabras.

Estudió el bachillerato de Ciencias Químicas, quería ser médico, pero cambió de rumbo por su temor a la sangre y los malos olores.

Cursó dos años de la de Economía y realizó un seminario de Literatura en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Envían condolencias

La muerte de Fernando del Paso es una irreparable pérdida para la literatura mexicana. Hasta hoy, era el mejor escritor vivo del país. En lo personal, nunca olvidaré el apoyo que me dio durante el desafuero. Mi pésame a sus familiares y amigos. — Andrés Manuel (@lopezobrador_) 14 de noviembre de 2018

Me entero con tremenda tristeza del sensible fallecimiento del gran Fernando del Paso. Todo el universo literario mexicano está de luto. Toda la @FILGuadalajara está de luto. Me uno conmovida a esta pérdida tan sensible que me ha pegado de manera muy directa.