Juntan más de 42 mil firmas para pedir que Maroon 5 no se presente en el Super Bowl LIII

Entre críticas y felicitaciones, en septiembre se anunció que Maroon 5 seria la banda encargada del show de medio tiempo del Super Bowl LIII, correspondiente a 2019. Pero por motivos más allá de un capricho, se ha creado una petición en change.org para que la banda de Adam Levine no haga su presentación.

De acuerdo con Sopitas, la petición "Maroon 5: Drop Out of the Super Bowl Halftime Show" ha recaudado casi más de 40 mil firmas y la explicación de la página toma como referencia a Rihanna. Hace un par de semanas nos enteramos que la cantante rechazó la oferta de presentarse en este espacio. Sus razones van relacionadas con las protestas políticas y sociales que algunos jugadores han hecho en contra del racismo y la violencia que vive la comunidad afroamericana en varios puntos de Estados Unidos.

Rihanna, sobre todo, apoyó la decisión de Colin Kaepernick, exjugador de los 49ers de San Francisco, de arrodillarse durante el himno nacional antes de cada partido, todo esto a pesar del rechazo de los directivos de la NFL ante las presiones que llegaron desde la Casa Blanca y el presidente Donald Trump. Kaepernick no fue convocado por ningún equipo... Entonces, ¿esto qué tiene que ver con Maroon 5 y su show del medio tiempo?

La petición exige de que cualquier banda o artista, así como lo hizo Rihanna, debe rechazar la oferta para mostrar su apoyo a los jugadores que deciden protestar y a la comunidad afroamericana más vulnerable. "Hasta que la liga cambie sus políticas y apoye el derecho constitucional de los jugadores a manifestarse, ningún artista debe aceptar trabajar con la NFL", se puede leer en la página. "Ayúdenme a pedir que Maroon 5 quede fuera del show del medio tiempo del Super Bowl 2019".

Rihanna no es la primera en decir que no a la NFL. Para el show de 2017, JAY-Z también rechazó presentarse, y en su canción "APESH*T" junto a Beyoncé, lo dice: "I said no to the Super Bowl. You need me, I don´t need you. Every night we in the endzone. Tell the NFL we in stadiums too". Lo mismo sucedió con Adele, Pink (quien fue la segunda opción de los organizadores después de Rihanna) o Metallica. Ellos por diversas razones que no tienen que ver con cuestiones de protesta.

"La banda (Maroon 5) tiene la oportunidad de ponerse del lado correcto de la historia. Si no lo hacen, se les recordará por elegir a la NFL por encima de sus jugadores... Adam Levine no ha estado alejado de la política en el pasado. Ha sido solidario con los matrimonios del mismo sexo y los derechos de la comunidad LGBT... Si la banda apoya los derechos LGBT, entonces deberían hacer lo mismo con los jugadores de la NFL".

