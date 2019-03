Este es el nuevo trabajo de Yalitza en Netflix

REDACCIÓN 01/03/2019 01:14 p.m.

La actriz mexicana Yalitza Aparicio, quien fue nominada a un premio Oscar como mejor actriz principal por su participación en la película "Roma", de Alfonso Cuarón, sigue siendo una de las consentidas de Netflix.

La mexicana hace parte de una nueva campaña sobre inclusión que protagoniza la actriz estadounidense Uno Aduba, que interpreta a ´Suzanne Warren´ o ´Crazy Eyes´ en la serie "Orange is the New Black", también de Netflix.

Make a Room es una campaña para "voces que aún deben ser oídas, para historias que deben ser contadas", dice Netflix en este video.

Además de Aparicio, están la australiana Hannah Gadsby, que tiene un stand up sobre género, sexualidad y traumas de la infancia, y las actrices Sunita Mani, Marianna Palka, y Britney Young, del programa Glow, en el que se muestra que "hay un mundo de historias posibles en el universo Netflix".

"¿Has estado alguna vez en un cuarto y no has visto a nadie parecido a ti?", pregunta Aduba en un video de un poco más de un minuto en el que dice que el "mundo está lleno de esas habitaciones" y sus límites.

Entonces aparece ella junto a Aparicio recreando una de las escenas de la película "Roma", en la que su personaje ´Cleo´ se acuesta mirando el cielo con ´Pepe´ uno de los niños de la película que interpreta a Alfonso Cuarón.

Aparicio fue la gran revelación de Netflix y Alfonso Cuarón por el que muchos consideran que fue un sobresaliente papel protagónico en una película que es muy personal para el director mexicano.

"Roma" obtuvo diez nominaciones al Premio Oscar y se llevó tres Premios de la Academia: mejor director, mejor película extranjera y mejor fotografía.

