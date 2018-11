Esta hermosa actriz teme que filtren su "pack" (Video)

REDACCIÓN 29/11/2018 06:24 p.m.

Una hermosa y famosa actriz se encuentra temerosa sobre su vida privada, pues quien fuera su pareja le amenazó con filtrar fotografías íntimas.

Su nombre es Aleida Núñez, quien durante la comida por el "30 Aniversario del Día Mundial del Mariachi" contó sobre su preocupación y brindó mayores detalles sobre cómo procederá.

Aleida Núñez tomó el micrófono y ante los medios presentes informó lo siguiente:

"Afortunadamente estas fotografías no se han publicado, sin embargo, ya me estuve asesorando con mis abogados, y efectivamente me advirtieron que bajo ninguna circunstancia una persona me puede amenazar con publicar unas fotos mías porque finalmente es mi vida íntima, mi vida personal, que siempre la he guardado muy celosamente; por supuesto que si se llegaran a publicar, actuaría legalmente".

Agregó que su mayor miedo es que al revelarse las imágenes llegue a afectar a su hijo de 4 años.

"Sí, la verdad si me da miedo sobre todo por mi hijo; finalmente yo soy una mujer ya completa, plena, madura, no tengo ningún problema, sin embargo creo que él no lo entendería, y ojalá que no tenga que llegar a esas vías".

Ante la insistencia de que revelara cuál de sus ex parejas es quien la amenaza, Aleida alegó:

"No, porque además, lógicamente es una persona que ya prefiero ni mencionarla; evidentemente el padre de mi hijo es un caballero, un gran hombre, un gran ser humano, él jamás me haría eso y definitivamente no se trata de él".

JGM

LEA TAMBIEN Filtran "pack" de Mariana Seoane La actriz Mariana Seoane no ha realizado ninguna declaración al respecto