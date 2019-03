En redes lanzan mordaces críticas a Vanessa Claudio por su nuevo programa

REDACCIÓN 07/03/2019 11:39 a.m.

Hace unas semanas fuimos testigos de la despedida de Vanessa Claudio en el programa "Venga la alegría" y ya se transmite su nuevo proyecto en TV Azteca, pero qué opinan sus fan de él.

De acuerdo a la verdad, Vanessa Claudio es la titular del programa "Este es mi estilo" y diversos usuarios le han enviado contundentes mensajes criticando a la famosa.

Recordemos que Vanessa Claudio durante varios años estuvo en la emisión de TV Azteca, sin embargo hace unas semanas había anunciado de manera muy sorpresiva que ya no formaría parte de "Venga la Alegría".

El estreno de "Este es mi estilo" dejó a algunos usuarios de Vanessa Claudio muy decepcionados pues han enviado cientos de mensajes sobre el nuevo programa que se sintoniza en TV Azteca.

"Un programa horrible nadie lo ve que manera de desperdiciar tiempo", "Que se vistan con estilo pero también que hablen con estilo", "No me gusta como conduces el programa, no sabes que decir", "Está bien aburrido el programa. Los jueces aburren, empezando por Edith", "Me encanta Vanesa, pero no lo hace nada bien, se le va el aire al hablar". Fueron algunos comentarios de los usuarios.

El programa "Este es mi estilo" es un concurso donde las chicas tiene que demostrar su buen gusto por vestir a la moda, mientras que los jueces como Edith González, Shanik Aspe y David Salomon dan su crítica a las participantes.

En una reciente publicación en su cuenta personal de Instagram, la ex conductora de "Venga la Alegría" mencionó lo siguiente:

Hay cosas que no puedo forzar. Debo ajustarme. Hay momentos en que el mayor cambio necesario es un cambio de mi punto de vista.

