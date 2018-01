INSTAGRAM

El nuevo "look" de Emma Watson que divide las redes

Para la mayoría de sus seguidores, el nuevo "look" le quedó muy bien, pero otros usuarios de redes sociales no recibieron el cambio de la mejor manera

REDACCIÓN 06/01/2018 12:55 p.m.

Año nuevo, vida nueva y si no es la vida, por lo menos el "look", así lo consideró Emma Watson, quien sorprendió a sus seguidores con su nuevo corte de cabello.

La actriz británica compartió una foto en su cuenta de Instagram, sin maquillaje y con un peculiar fleco en su nuevo corte de cabello.

Have you had a chance to pick up a copy of @oursharedshelf Jan/Feb book choice, Why I´m No Longer Talking to White People About Race by @renieddolodge ?! #oursharedshelf Una publicación compartida de Emma Watson (@emmawatson) el Ene 5, 2018 at 9:20 PST

La imagen publicada en Instagram superó los 3 millones 400 mil "Me Gusta" y cuenta con decenas de halagos a la actriz.

Watson sostiene en la fotografía un ejemplar de "Why I'm no longer talking to white peopler about race", de Reni Eddo-Lodge, libro que recomienda leer entre enero y febrero.

Para la mayoría de sus seguidores, el nuevo "look" le quedó muy bien, pero otros usuarios de redes sociales no recibieron el cambio de la mejor manera.

Incluso, los seguidores convirtieron en tendencia "Emma Watson" en Twitter.

No es la primera vez que la actriz de Harry Potter enloquece a las redes con algún cambio de "look".

Cuando en 2010 se cortó el cabello en demasía, lo que también provocó divisiones.

