¿El clan ya habla de la herencia de Silvia Pinal?

A unos de que dieran de alta a la actriz Silvia Pinal, se dio a conocer que en el clan de los Pinal-Guzmán-Pasquel ya se habla sobre la herencia que podría dejar la matriarca.

De acuerdo con la sección Punto G del diario Reforma, se señala que las diferencias siguen floreciendo dentro las diferentes familias que conforman el clan luego de que la salud de Silvia Pinal se viera afectada por una fuerte neumonía, enfermedad de la que logró reponerse y pudo ser dada de alta del hospital a inicios de esta semana.

Al parecer algunos de los miembros del clan han hablado sobre la herencia, en tanto el distanciamiento de Alejandra Guzmán y Sylvia Pasquel se hace evidente.

Luis Enrique Guzmán, hijo de la estrella, junto con los doctores Marco Antonio Centeno y Manuel Catrip, confirmaron la alta médica de un nosocomio del Pedregal y el estado de la diva del cine mexicano.

Me dijo: ¡Vámonos de aquí ya, ya me quiero salir, ya me quiero ir a mi casa, ya no los aguanto a todos estos locos!", dijo el hijo de la actriz en tono de broma.



Entre los asistentes a verla en el hospital quien más sorprendió fue su expareja, Enrique Guzmán, esto a pesar de los pasajes de la vida de ambos que han sido revelados en la serie "Silvia Frente a ti" que se transmite en Televisa.

