Dirigen, escriben, editan, fotografían, producen y hasta actúan: Cineasta mexicanos multifacéticos

REDACCIÓN 25/01/2019 09:07 p.m.

El cine mexicano tiene su propio estilo, y cada director tiene una búsqueda particular la cual se encamina de acuerdo a sus relaciones de trabajo, el momento donde se encuentra, su entorno y lo que ahí sucede. Es importante destacar que a diferencia de otros países, los cineastas mexicanos se caracterizar por ser multifacéticos; dirigen, escriben, editan, fotografían, producen y hasta actúan en sus propios proyectos.

Los mexicanos en Hollywood nunca habían logrado el éxito rotundo que en este siglo han alcanzado cineastas como: Guillermo del Toro, Alejandro González Iñárritu, Alfonso Cuarón o Emmanuel Lubezki. No es casualidad, que en los últimos 5 años, 4 veces, el Oscar a Mejor Director haya sido para un mexicano, este hecho es algo insólito y admirable que forma parte de todo un camino de esfuerzo e incluso de sacrificio.

Desde los principios del cine en Hollywood ha habido mexicanos que han abierto la brecha, aunque esta luego se volviera a cerrar. Si bien ninguno se acercó al nivel actual de fama y reconocimiento que tienen Del Toro, Cuarón o Inárritu, ellos también representaron orgullosamente a México en la meca del cine en épocas en que predominaban los estereotipos racistas y más aún, en que tal cosa no era mal vista.

La semana pasada Alfonso Cuarón rompió récords al convertirse en el primer cineasta mexicano que lograba conseguir nominaciones a los gremios de productores, directores, guionistas, cinefotógrafos y editores en un mismo año. Sin embargo, el director de "Roma" no es el único realizador nacional que toma más de un rol dentro de una producción.

ESTOS CINEASTAS, INCLUYENDO AL PROPIO CUARÓN, HAN TOMADO LAS RIENDAS EN SUS PROYECTOS Y COMANDANDO MÁS DE UN ÁREA DE LA CREACIÓN CINEMATOGRÁFICA:

ALFONSO CUARÓN

Si bien en Roma Cuarón rompió su propio récord de actividades, esta no es la única vez que ha hecho algo más que dirigir en una de sus películas. El cineasta también desempeñó múltiples papeles en Gravity, donde dirigió, produjo, escribió y editó (valiéndole su primer Oscar en 2014); Children of men, película que dirigió, produjo, editó, coescribió y adaptó de un libro de P.D. James; Y tu mamá también, que dirigió, escribió, produjo, editó e incluso aportó una canción que escribió en su juventud ("Yo no sé qué pasó"); y Solo con tu pareja, ópera prima donde tomó los cargos de director, escritor, productor y editor.

NATALIA BERISTÁIN

Natalia Beristáin no solo es una exitosa directora que ha logrado reconocimiento por su trabajo en Los adioses y No quiero dormir sola, también es una de las más socorridas directoras de casting del país, trabajando para producciones como El Jeremías, 600 millas, Eddie Reynolds y los ángeles de acero, Abel y Belzebuth. Además, fungió como supervisora de argumento para la película española Solo quiero caminar y la comedia Conozca la cabeza de Juan Pérez. Beristáin también dirigió, escribió y editó su primer cortometraje, Peces plátano.

CARLOS REYGADAS

Es bien conocida la obsesi... la búsqueda de la perfección que el cineasta independiente Carlos Reygadas entabla en cada proyecto. Sin embargo, en últimos años esta ha crecido al grado de querer tomar posesión de cada papel importante. Si bien las múltiples tareas no son algo nuevo en su filmografía, tomando en consideración que dirigió, escribió, produjo y editó Batalla en el cielo, en su más reciente película Nuestro tiempo, Reygadas dejó atrás los roles de productor, escritor y editor para hacerse cargo de la dirección y ¡hasta actuó el papel principal! No cabe duda que no hay nadie como él.

AMAT ESCALANTE

Al igual que Reygadas, Amat Escalante le entró a la actuación en el drama La muerte de un fotógrafo de modas, que aún está próxima a estrenarse. En otra cosa que Escalante y Reygadas se parecen (además de ser de los pocos mexicanos que han ganado el premio a Mejor Director en Cannes) es en su interés por controlar lo más que puedan dentro de sus proyectos. El joven cineasta editó, escribió, dirigió y produjo sus primeras dos películas Sangre y Los bastardos.

EMILIO PORTES

Al igual que muchos de los enlistados aquí, Emilio Portes es un autor más que solo un director, pues sus películas —Conozca la cabeza de Juan Pérez, Pastorela y, recientemente, Belzebuth— reflejan notablemente sus intereses, gustos y aficiones. En la búsqueda de una identidad, Portes juega de local en los rubros de director, editor y guionista; además de que algunas veces se ha interesado en ámbitos como efectos visuales y otras áreas técnicas.

MARIANA CHENILLO

Quizá Mariana Chenillo sea una de las directoras mexicanas más talentosas... y de las que menos cosas hemos visto. La directora de la genial 5 días sin Nora y la comedia Paraíso no solo dirige y escribe sus películas, también las edita. Todo el paquete.

ALONSO RUIZPALACIOS

Alonso Ruizpalacios es un nombre que se ha vuelto cada vez más importante dentro de nuestra industria. Su ópera prima, la increíble Güeros, ganó el Ariel a Mejor Película y sorprendió a todos, mientras que en Museo, su segundo largometraje, ganó en Berlin y se presentó en una docena de festivales más; en ambas Ruizpalacios dirige, escribe y produce. Por si fuera poco, Ruizpalacios editó su corto Verde y (aguas) participó en un rol de reparto e interpretó una canción en Güeros. "Estuche de monerías" debe ser su segundo nombre.

KUNO BECKER

Quizá muchos lo conozcan por ser el actor al frente de la saga ¡Gol! o la épica mexicana 5 de mayo: La batalla, pero Kuno Becker es más que un actor. Becker ha dirigido dos películas, Pánico 5 Bravo y El día de la unión, en las que ha desempeñado múltiples cargos. En la primera, el actor dirigió, escribió, editó, produjo e hizo sus propios stunts; en la segunda, dirigió, escribió, produjo y editó.

nl

LEA TAMBIEN Las peores mentiras de la historia, episodios que han trascendido de forma distorsionada Mentiras de la historia que hemos aceptado sin cuestionar, rumores que con el paso de los años se tomaron por verdades absolutas y manipulaciones históricas

LEA TAMBIEN Historias reales que inspiraron los escalofriantes guiones de estas cintas de terror ¡La realidad supera a la ficción! Los guiones de estas cintas se basan en escalofriantes hechos y personajes de la vida real

LEA TAMBIEN Turismo negro, los lugares más insólitos, peligrosos y escalofriantes para vacacionar En la actualidad los viajeros están ávidos de nuevas experiencias, ya no se conforman con paisajes bellos y lugares de descanso, ahora buscan adrenalina