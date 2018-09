Así reaccionó Geraldine Bazán ante el romance de Gabriel Soto e Irina Baeva

REDACCIÓN 25/09/2018 04:33 p.m.

"No es nada sorpresiva", Geraldine Bazán habló sobre la relación que mantiene su exesposo Gabriel Soto con Irina Baeva, luego de que que difundiera un video en donde se le ves paseando juntos en las calles de Beverly Hills.

De acuerdo con Grupo Fórmula, internautas han etiquetado a Irina Baeva de "roba maridos" luego de que se le viera junto a Gabriel Soto en Estados Unidos, al respecto Geraldine Bazán ha tomado una postura muy madura y hasta los apoya en su relación.

"No es nada sorpresivo, todos lo sabíamos, pero no es mi jurisdicción, ya no tiene caso que me pregunten a mí, es el papá de mis hijas y siempre lo será (...) Algo muy importante para nosotros son nuestras hijas, siempre lo hemos dicho, en algún momento su pareja convivirá con las niñas igual cuando yo lo tenga", dijo a la prensa.

