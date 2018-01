Acusan a James Franco de acoso sexual tras ganar un Globo de Oro

REDACCIÓN 09/01/2018 03:55 p.m.

Poco después de que James Franco fuera acreedor del Globo de Oro al mejor actor de comedia por la película The Disaster Artist, una película dirigida por el mismo. Tres actrices han acusado de acoso sexual a James Franco.

De acuerdo con El País, a través de redes sociales, las supuestas víctimas han lamentado la presencia y el premio al actor precisamente en una ceremonia de los Globos de Oro marcada por la protesta de las mujeres de Hollywood ante los numerosos casos de abusos sexuales cometidos durante décadas por hombres de la industria del cine.

"¿Por qué un hombre es el maestro de ceremonias? ¿Por qué se permite a James Franco entrar? Dije demasiado. Buenas noches, os quiero", escribió en Twitter la actriz Ally Sheedy. "Vale espera. Adiós. Christian Slater y James Franco en una mesa en los Globos de Oro #YoTambién", continuó Sheedy, que utilizó el hashtag #MeToo, que forma parte de la campaña iniciada en Hollywood para denunciar los abusos.

"James Franco acaba de ganar. Por favor nunca me preguntéis por qué dejé la industria del cine y la televisión", añadió Sheedy, que trabajó con Franco, en 2014, en la obra de teatro The Long Shrift, que supuso el debut del intérprete como director en el circuito off de Broadway, el teatro de corte independiente. Sheedy borró todos estos mensajes de Twitter poco después.

April Wolfe, una periodista del diario LA Weekly, ha confesado que el escándalo de Franco lleva un tiempo siendo investigado por los medios de comunicación. "Después de que se publicara mi perfil de Franco, algunas personas contactaron conmigo para contarme sus encuentros con él. Sabía que algunos reporteros estaban trabajando en esta historia. Es duro ver cómo alguien que te ha herido recibe alabanzas", ha señalado la periodista.

Cute #TIMESUP pin James Franco. Remember the time you pushed my head down in a car towards your exposed penis & that other time you told my friend to come to your hotel when she was 17? After you had already been caught doing that to a different 17 year old?