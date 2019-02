"A huevo, pinches putos", así celebró Thalía el triunfo de "Roma"

View this post on Instagram

¡Todos admiramos a alguien, y en esta ocasión le tocó a mi hijo #MatthewAlejandro! Gracias a @denisdailyyt, Matty está creando un video juego para que en un futuro su #youtuber favorito lo juegue. Nunca sabemos cuando vamos a influenciar a alguien, por eso hay que hacer lo que nos apasiona y nos llena de felicidad para inspirar al observante. ¡Gracias Denis por hacerle el sueño realidad a mis niños! ?? Thank you #DenisDailyYT for inspiring my son Matty to create a video game for you, his favorite youtuber, to play! Thank you for making my kids´ dreams come true! #fan #videogames #mindcraft #youtube #fun #happy #family #dreamscometrue