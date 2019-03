Frida Sofía acusa de "ratera" a Michelle Salas y destapa la farsa de la "Dinastía Pinal"

REDACCIÓN 12/03/2019 03:48 p.m.

Frida Sofía arremetió una vez más contra su sobrina Michelle Salas, en esta ocasión la acusó de "ratera" y destapó nuevos y oscuros secretos de la "Dinastía Pinal".

De acuerdo con TVNotas, en esta ocasión la hija de Alejandra Guzmán aseguró que "no callará más", la joven está empeñada en desenmascarar la verdadera personalidad de Michelle y terminar con el engaño de la familia unida y feliz que han hecho creer todas las Pinal.

Siempre me he callado muchas cosas, pero ya no más; Michelle se siente más que yo, me humilla y quiere sobresalir opacándome. Y a mí todo el mundo me odia sin razón porque les digo sus verdades.

Desmintió que su molestia hacia ella sea porque le tiene envidia o la comparen pues dice comprender que "en lo físico ella me gana pero por dentro es horrible. En todos lados siempre hablan de la dinastía Pinal, pero si no nos hablamos, no podemos ser familia".

De igual forma, Frida Sofía de 26 años, aseguró que la hija de Luis Miguel de 29 años le robaba a Doña Silvia.

Mi abuela puede estar enojada conmigo por todo lo que he dicho; pero ojalá recuerde que ´Michellita´ le robaba dinero para comprarse bolsos caros.

Asimismo, dio a conocer que no ha hablado con Doña Silvia Pinal para aclarar la situación.

Sí, y aunque ella dice que no sabe nada, me han dicho que está muy enojada por mis declaraciones, pero quién sabe qué versión le dieron. Hace unos días, en su serie salió una foto de la dinastía, pero sólo estaban Sylvia Pasquel, Stephanie Salas y sus hijas; estoy segura de que mi abuela ni siquiera se dio cuenta de que faltábamos mi mamá y yo.

LA VERDAD AÚN SALDRÁ A LA LUZ

Por lo que declaró que hay una verdad que saldrá a la luz sobre su familia.

Hace años, cuando la niña quería comprarse bolsos caros y aún no tenía el dinero que ahora le da su papá, le sacaba el dinero a mi abuela de su clóset; le robó aun cuando ella le daba todo a manos llenas. Yo sé que su abuela y su mamá van a decir que esto no es cierto, pero ojalá salga a la luz la verdad y todo lo que hay detrás de ellas.

Además, Frida mencionó que para ellas siempre había sido la "manzana podrida"

Para ellas siempre he sido la manzana podrida, pero no me importa. Piensan que diciéndome que mi abuela me va a desheredar me voy a callar, pero yo no me muevo por dinero, nunca le he pedido nada a nadie, mis cosas me las he ganado por mí misma.

Por otro lado, Frida Sofía dijo que sobre la herencia; la cual supuestamente ya habrían repartido no espera recibir nada.

Según yo, no, pero qué ching$% que les deje todo, sobre todo a Michelle, que mucha falta le hace. De esa herencia quién sabe cuánto queda, se la han gastado a su antojo. Ahora resulta que se llevan bien; cuando en el pasado mi abuela y mi tía pelearon hasta por un hombre. Es la verdad de esta familia; a Michelle no le tengo envidia, le tengo lástima porque se está atascando de mi abuela, y por qué crees que lo hace.

Por último aseguró que nadie la ha llamado para reclamarle por sus polémicas declaraciones.

Nadie, ni mi mamá. Dicen que mi abuela me puede desheredar, y no me importa, de lo único que me podría perder es del dinero, pero yo hago el mío trabajando. Si quieren, también quítenme el apellido y así ya no soy parte de ninguna dinastía, que de todas formas no existe. En esa familia nadie se habla ni se quiere, y si ahora dicen que son muy unidas, es porque son unas trepadoras.

