Protestan en redes contra "extinción" de pingüinos

REDACCIÓN 20/08/2018 02:15 p.m.

En redes sociales circula el hashtag #YoQuieroPingüinos, donde miles de usuarios están pidiendo a la empresa Marinela que no se quite del mercado la edición Cookies & Cream de los Pingüinos.

#YoQuieroPingüinos @Marinelamx por favor, no se lleven los Pingüinos Cookies & Cream. Me dan vida — Eduardo R. H. (@Rasconicov) 19 de agosto de 2018

#YoQuieroPingüinos En todo caso dejen de hacer los otros pingüinos, por los cookies & cream si vale la pena el sacrificio :p — Adriana Cabrera (@PliegoAdri) 17 de agosto de 2018

@Marinelamx Qué onda Marinela, no saques pingüinos Cookies & Cream! Si los sacas me suicido ?????? — Mr. Trinker ?? (@RamonTrinker) 17 de agosto de 2018

Leer también en La Silla Rota: Una pareja de pingüinos pasea "de la mano" en Sudáfrica (VIDEO)

cuando me entero que quieren cancelar los pingüinos cookies and cream #YoQuieroPingüinos pic.twitter.com/LYiZg4ZAg3 — Chilis (@Chilisgrimald) 20 de agosto de 2018

A pesar que hasta el momento no existe un pronunciamiento oficial por parte de la empresa, sobre si se quitarán o no del mercado, la cuenta oficial de @Marinelamx ha solicitado a usuarios que no dejen de tuitear con el hashtag para que no desaparezcan los bocadillos.

Dicen que pronto se van así que compra todos los que puedas... #YoQuieroPingüinos ?? — Marinela México (@Marinelamx) 20 de agosto de 2018

cmo

LEA TAMBIEN El video de unos pingüinos jugando con burbujas causa polémica El video que para algunos usuarios causó ternura, para otros fue motivo de queja ya que se duda que el jabón de las burbujas pueda dañar a los animales.