¿La extrañaban? Yanet García vuelve a compartir ardientes fotos en bikini

Yanet García estaba muy concentrada presumiendo sus nuevos proyectos y a su novio Lewis Howes en redes sociales, pero nunca olvida lo que les gusta a sus fans y les trae nuevas fotos presumiendo su curva favorita en diminutos bikinis.

De acuerdo con Tribuna, Yanet García extraña la playa y despreciaría unas buenas vacaciones junto al mar, mensaje que dejó claro en su cuenta personal de Instagram pues la famosa "Chica del Clima" compartió una nueva fotografía en bikini que acompañó escribiendo: "Take me back to this place", lo que en español significa "regrésenme a ese lugar".

JUEGOS SEXUALES PARA MATAR EL ABURRIMIENTO CON TU PAREJA, REALMENTE EFECTIVOS

La imagen, que lleva más de 300 mil Likes y un sin número de comentarios, causa revuelo en la plataforma y despertó el interés de sus seguidores, quienes agradecieron el detalle de la bella joven. Algunos son:

"Guapa!"

Hermosa, siempre tuyo".

BELINDA COMPITE CONTRA BABO DE CARTEL DE SANTA Y SE TATUA EL CUERPO COMPLETO

Yanet García disfruta de compartir sensuales fotografías en bikini y videos presumiendo su muy trabajada retaguardia, cosa que sus fans agradecen con miles de corazones en Instagram y siempre dejando un cumplido para la sensual "Chica del clima"

an