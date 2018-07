La increíble razón de la ruptura de Yanet García

Douglas Martin, jugador profesional, terminó su relación con Yanet García para poder jugar más tiempo "Call Of Duty" y prepararse para ganar campeonatos mundiales de videjuegos.

Martin, conocido como FaZe Censor en un video publicado en su canal este sábado, se refirió a Yanet García como "una novia increíble que merece lo mejor", al explicar los motivos que lo llevaron a terminar con la relación.

De acuerdo a lo que comenta el jugador en el video titulado "WE BROKE UP", todo comenzó tres años atrás cuando viajó a México desde Nueva York para conocerla, luego vivieron juntos en la "gran manzana" por un año.

Contó que todo cambió para esta relación cuando Yanet regresó a su país natal para continuar con su trabajo como presentadora de televisión y para continuar con una carrera de actuación y modelaje.

Dentro de las obligaciones se encuentra cumplir con un contrato, ganar un anillo, un campeonato mundial de videojuegos, comentó "Faze Censor".

Asimismo, Yanet García ha publicado distintos mensajes en su cuenta de Twitter donde se muestra triste y agradece el apoyo de sus seguidores ante su ruptura.

Thank you guys for all the support!!!!

I LOVE YOU SO MUCH ??????