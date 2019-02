Yanet García presume su nuevo tatuaje en diminuto bikini

REDACCIÓN 18/02/2019 02:49 p.m.

La conductora de "Hoy" Yanet García disfrutó de unos días de descanso en la playa y aprovechó para mostrar su espectacular figura en bikini.

De acuerdo al portal Infobae, "la sexy chica del clima" se dejó ver sin maquillaje y tomando el sol.

Al parecer el fin de semana fue de relajación total pero Yanet García no se olvidó de sus redes sociales y menos de sus fans.

Primero compartió una fotografía y un clip donde portaba un vestido de malla. Después publicó una selfie donde dejó ver la parte superior de su bikini.

"Las mejores cosas en la vida solo ocurren", escribió Yanet para compartir otra imagen de su rostro, en donde se le pudo ver al natural, sin maquillaje y sonriendo.

Entre los más de 1.500 comentarios que recibió Yanet García algunos resaltaron su aspecto y otros lo cuestionaban, pues señalaban que no lucía tan espectacular.

Tras esa imagen Yanet compartió un pequeño clip en donde lució su figura a la orilla del mar. "Estoy tan agradecida por todo lo que tengo en la vida", escribió la presentadora.

De nueva cuenta su aspecto fue cuestionado, pues incluso hubo usuarios que aseguraron que se notaban los implantes en el trasero de la presentadora mexicana.

En su publicación más reciente, Yanet posó de frente para la cámara mostrando sus curvas en bikini.

En varias ocasiones "la chica del clima" ha asegurado que su figura es producto del ejercicio y no de las cirugías estéticas.

Ha compartido en su cuenta de Instagram una fotografía que evidencia la transformación de su figura, pues era sumamente delgada.

Por favor, ¡no te rindas! Sí se puede. Todo mi cuerpo es natural, sólo me he operado mi busto. El mejor consejo que te puedo dar es que tengas paciencia y seas disciplinado. Los grandes resultados llevan su tiempo, pero te prometo que sí es posible llegar a tu meta. El trabajo duro da resultados, escribió Yanet a sus seguidores.

Ya en una entrevista el año pasado, García respondió a las versiones de que se operó los glúteos.

"Algo que siempre he aceptado es que el busto no es natural, sí me lo aumenté porque me ayudaba en mi autoestima, porque estaba muy delgadita. Es la única cirugía, pero mis glúteos son míos, son naturales, los he hecho con el ejercicio. No hay secretos más que todos los días ir al gimnasio, comer saludable. A mí me llevó ocho años. No hay fórmulas mágicas, más que entrenar súper fuerte".

