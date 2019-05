Yanet García abrió su corazón y habla de su polémico truene con su ex Douglas Martin

REDACCIÓN 01/05/2019 07:04 p.m.

La querida "sexy chica del climas", Yanet García revivió el polémico romance que protagonizó con el youtuber Douglas Martin en la sección "A corazón abierto" del programa Hoy.

De acuerdo a Grupo Fórmula, Yanet García reveló que conoció a Martin luego de que sus seguidores comenzaron a tuitearle y comunicarle que el youtuber quería conocerla.

Yanet García también reveló que él la invitó a Nueva York para que se conocieran, pero ella le dijo que si quería conocerla tendría que ir a Monterrey. Y él fue.

Estuvo increíble porque él tenía a sus seguidores por los videojuegos y yo en ese momento estaba siendo viral en todo el mundo, entonces cuando nos conocimos y se supo, sus seguidores se vinieron conmigo y mis seguidores se fueron con él, entonces fue una bomba que fue increíble para ambos, y yo no lo ayudé a él, no lo hice a él ni él me hizo a mí. Los dos crecimos juntos, aseguró.









No obstante, Yanet García confesó que al año le marcaron para hacer un casting para una película en Hollywood, pero lamentablemente no pudo quedar en el casting porque no hablaba inglés. Por ello, Douglas le hizo un ofrecimiento de irse con él a Nueva York para estudiar inglés y actuación.

Fue entonces que tomó la decisión de renunciar a su trabajo y se fue un tiempo.

Lamentablemente la relación entre Douglas y Yanet llegó a su fin tras tres años de relación. En un video él confesó que terminó con ella por "interesada".

Todo empezó a cambiar cuando le mencioné cuánto dinero se podía hacer en YouTube. En ese entonces, la plataforma no era mainstream; nadie respetaba a YouTube como una profesión como lo hacen ahora. Así que cuando ella entendió cuánto dinero hacía yo en YouTube, quiso obtener un porcentaje de los videos que yo estaba haciendo, sostuvó.

