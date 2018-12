Daniel Bisogno asegura que en "Hoy" tachan de vulgar a Yanet García y ella le responde

REDACCIÓN 27/12/2018 02:26 p.m.

El polémico conductor de "Ventaneando", Daniel Bisogno arremetió contra Yanet García, tachándola de vulgar y aseguró que tiene millones de seguidores en redes sólo por su cuerpo.

"Estaba viendo que la que da el clima allá en Hoy está de cara llorada pero de cuerpo inaudito", mencionó Daniel Bisogno, a lo que Paty Chapoy le preguntó a que venía el comentario.

De acuerdo a Tiempo, Daniel Bisogno no dudo en hablar de la "Chica sexy del clima" y es que estaban por presentar una nota sobre las hijas de Andrea Legarreta y recordó "hace unos corajes mi Andy" por Yanet.





ASÍ MOSTRÓ YANET GARCÍA SU ESPÍRITU NAVIDEÑO

Tiene 8 millones de seguidores con esas tepalcuanas y está mi Galilea y mi Andrea que la aborrecen, explicó.









Pedro Sola las tachó de envidiosas, pero salió Bisogno a la defensa de ambas asegurando que no lo son. "No, envidiosas no, ¿quién va a venir a una nomás por vender nalg... va a tener 8 millones (de seguidores)? Por eso estamos como estamos en las redes sociales".

Asimismo, Pati Chapoy dijo que quizá sí tenía tal cantidad de seguidores en sus redes porque "lo amerita". "Esa jovencita debe estar hermosa", dijo la conductora.

"De cara llorada, pero de cuerpo... ¡ah!. (Pero) sí es muy vulgar, bien dice nuestro productor", concluyó Daniel antes de pasar a la nota de Legarreta.

Así le responde Yanet García a Daniel Bisogno tras llamarla "vulgar"

Tras las declaraciones de Daniel Bisogno, "La sexy chica del clima", Yanet García publicó una imagen en su cuenta de Instagram como respuesta.

Yanet luce unos leggings color negro con verde, con un atuendo bastante entallado pero deportivo, por lo que llegó a tener más de 300 mil "Me gusta", pues es muy amada en las redes sociales.

"Do what you´re scared to do. (Haz lo que tengas miedo de hacer), indicó Yanet García y fans aseguraron que va dirigido a Daniel Bisogno.

