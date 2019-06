"Y esta basura qué?", destrozan a Yanet García por presumir adelanto de su nueva película

REDACCIÓN 31/05/2019 09:34 p.m.

Yanet García está probando sus habilidades como actriz, primero en el teatro con "El tenorio cómico" y ahora en el cine, participando en la producción española "Bellezonismo". Pero su trabajo no le esta gustando a sus fans pues con el primer tráiler de la película ya consideran que es horrible.

De acuerdo con Grupo Fórmula, }lLa cinta dirigida por Jordi Arencón es el debut de Yanet García como actriz de cine; comenzó a producirse en octubre de 2017 y llegará a la pantalla grande el próximo 12 de julio del 2019.

"Bellezonismo" cuenta la historia de dos pilotos de rally y un exdiseñador, junto con una cincuentena de mujeres, en un "Centro de Tecnificación de la Belleza".

En la película española, la Chica del Clima da vida a "Miss" y aparece vestida como sensual ángel.

No obstante, los comentarios que García recibió al estrenar el tráiler, fueron horribles:

"I really hope this isn´t real lmao this looks terrible". (De verdad espero que esto no sea real. Es horrible).

"Tell me this is a parody" (Dime que es parodia).

"Y esta basura, ¿qué es?".

"This is awful" (Esto es horrible).

"Nada pendejos los productores sabían que su película era un mierdero y pusieron un culote para que combinara!"

