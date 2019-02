La historia de una mujer indígena que fue extra en Roma

SHARENII GUZMÁN 22/02/2019 05:18 p.m.

Para Estela de la Cruz Carrillo, una mujer indígena huichol de la sierra de Jalisco, una de las experiencias más cansadas, enriquecedoras y divertidas en sus 45 años de vida fue salir de extra en la película Roma de Alfonso Cuarón, la cual está nominada para 10 premios de la Academia Óscar.

Estela tiene 45 años de edad y vive en la Ciudad de México. Hace artesanía con chaquira y la vende en la vía pública. No tiene un lugar establecido. "Estamos donde nos dejen vender, a veces en la colonia Roma, Balderas o en el Zócalo. Andamos de aquí para allá".

Relata que Julio Toledo, quien tiene una agencia de casting, buscaba personas de origen indígena para que fueran extras en una película. Hasta ese momento no sabían quién la dirigía ni quiénes serían los actores. Un conocido se enteró de la convocatoria y le avisó a Estela y a su mamá.

"Fuimos, nos hicieron una prueba de vestuario y después nos avisaron que mi mamá y yo fuimos seleccionadas como extras para salir en la película de Roma. Nosotras salimos en la escena donde Yalitza (Cleo) está en la cancha de futbol viendo como entrena Fermín con Sovec (Latin Lover). Se supone que estábamos de espectadoras".

Dice que para esa escena los indígenas que aparecen están ataviados de vestimenta de la época y no con sus atuendos tradicionales. "Así lo quería el director Cuarón".

Comenta que esa escena de la cancha, que dura en la película unos minutos, el equipo de producción tardó una semana en filmarla. Fue a finales de enero y principios de febrero de 2017.

El equipo de Cuarón citó a todas las personas que actuaron como extras en la calle de Durango, colonia Roma, durante esa semana a las 3:30 horas. Un camión los llevaba hasta el Cerro del Chimalhuache, en Chimalhuacán, Estado de México. En ese lugar fue donde la producción recreó el nacimiento del municipio de Nezahualcóyotl.

"Llegábamos antes de las 5 de la mañana. Nos caracterizaban, peinaban, maquillaban y nos echaban tierra en los pies. Luego nos daban de desayunar y a las 8 de la mañana el señor Cuarón ya nos quería a todos en la cancha, porque como hacía mucho calor, tenían que filmar temprano. Lograba la toma que él quería y nos mandaban a comer. Mínimo acabábamos a las 4 de la tarde".

Así estuvieron una semana. La filmación fue por partes: la escena de la cancha y del entrenamiento de los halcones, cuando llega Yalitza a Neza.

Para mí fue algo extraordinario. Me gustó mucho y cuando la gente ve películas nunca se imagina el esfuerzo y sacrificio de todas las personas que están detrás. Todo lo que conlleva. No es tan fácil como se ve en la pantalla hasta que se vive en carne propia.

Cuando Estela y su mamá actuaron como extras nunca se imaginaron el boom que se desencadenó antes y después del estreno de Roma, así como el éxito de su protagonista, Yalitza Aparicio, una mujer indígena de origen mixteco, quien antes de la filmación trabajaba como maestra de kínder en Oaxaca.



"Durante esa semana vi mucho paisano triqui, mazateco, de Toluca, Tlaxcala, Oaxaca. Nosotras éramos las únicas huicholas. Todas las personas que salen en la cancha y en Neza era puro indígena. Fue bastante gente. La verdad nos trataron muy bien, no tengo de qué quejarme. Nos dieron de desayuno, comida y cena. Los camiones nos recogían en la Roma y ahí nos dejaban entre 8 y 9 de la noche".

Estela no había visto ninguna película de Alfonso Cuarón. Había escuchado su nombre. Incluso lo confundió con Alejandro González Iñárritu. Cuando lo vio le dijo a su mamá: "no sé quién es, no lo ubico".

Dice que el director de la Princesita y Tu Mamá También fue muy amable con todos los extras. "Se acercaba y nos preguntaba ´¿ya desayunaron, ya comieron?, ¿cómo estamos?. Vamos a echarle ganas´. Nunca fue grosero. Se portó a todo dar".

A Yalitza la veían, pero no trataron con ella, porque siempre estaba rodeada de asistentes. "Le acarreaban cosas o le acercaban el paraguas. El calor estaba a todo lo que daba, gritaban corte, rápido la tapaban para que no se le escurriera el maquillaje y la llevaban en carrito de golf a su camerino para que descansara".

Estela se siente muy orgullosa por el éxito de Yalitza y le da coraje que hablen mal de ella, porque, dice, que como indígena ha llegado muy lejos y es un ejemplo a seguir para todos los mexicanos.

Ya después de que vio la película, le gustó mucho porque trata la situación, no solo de los indígenas, sino también de las empleadas domésticas y eso ayudó a visibilizar la problemática que atraviesan ambos sectores de la población, que actualmente sufren de mucha discriminación.

El próximo domingo, Estela no se perderá la ceremonia de la entrega de los Oscar. La verá junto con su mamá. "Estamos muy emocionadas. Si gana Yalitza y Roma, ganamos todos los que estuvimos ahí como extras".

