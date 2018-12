Yalitza Aparicio ocupa la portada de Vogue y divide opiniones

REDACCIÓN 17/12/2018 11:52 a.m.

La actriz y protagonista de la nueva película de Alfonso Cuarón, Yalitza Aparicio apareció en la portada de la revista más importante de moda, Vogue México y Latinoamericano.

De acuerdo a El Diario de Morelos, Yalitza Aparicio posó para una de las revistas de moda más importante del mundo.

Recordemos que Yalitza Aparicio ha sido atacada con comentarios racistas y clasistas, y aunque hay muchos usuarios de redes que la apoyan ella sigue conquistando al mundo con su desempeño en el séptimo arte, no por nada fue reconocida por el New York Times, que la incluyó en la lista de "Mejores Actores y Actrices del 2018".

En la cinta de "Roma", Yalitza encarna a Cleo, una empleada doméstica que apoya a una familia de clase media.

Cabe señalar que no es la única portada en la que aparece también fue inspiración para Vanity Fair, Dios, la firma de Lorena Saravia, Carmen Rion, Louis Vuitton, Altuzarra, Valentino, Michael Kors y Oscar de la Renta, entre otros.

La vida de esta oaxaqueña pasó de la discreción de su hogar en Tlaxiaco a las pantallas del cine. Apartada de los reflectores, damos eco a la voz de una mujer tan genuina que es capaz de opacar a las mismas estrellas: Yalitza Aparicio. #YalitzaEnVogueMx #Vogue20 pic.twitter.com/94WVD10f4i — Vogue Mex y Latam (@VogueMexico) 17 de diciembre de 2018

Muchas de los usuarios cuestionaron la decisión de las marcas por vestirla con "prendas de diseñador", que al parecer ella ha ido ignorando para poner en alto la belleza mexicana.

Yalitza Aparicio hoy sorprende con su aparición en Vogue México, donde platica un poco de su debut en el cine y el reto que representa para ella mantenerse más allá de Roma.

Yalitza Aparicio y su incursión al cine

"Creo que los más bello que te puede pasar en la vida es trascender a través de las personas, no de uno mismo", expresó Yalitza Aparicio en un video que compartió Vogue México.

"Mi mamá me decía, no puedo creer que estés hablando frente a tantas cámaras cuando yo no te podía tomar ninguna foto porque llorabas. En un principio solo lo hice solo para contarle a mi hermana que era hacer un casting. Jamás imaginé quedar seleccionada".

Afirmó que se están rompiendo estereotipos de que solo un tipo de persona puede llegar a una película o a una portada de revista.

