Sigue aquí el minuto a minuto de los Premios Oscar 2019 y acompaña a Yalitza Aparicio

24/02/2019

El día de hoy se lleva a cabo la 91 entrega de los Premios Oscar en el Dolby Theatre de Los Ángeles, en California, que por primera vez en 30 años la ceremonia no tendrá presentador después de que el comediante Kevin Hart renunciara a hacerlo tras la polémica sobre unos tuits homófobos publicados años atrás.

Y la cobertura podrás disfrutarla desde las 5 de la tarde con la alfombra roja, donde desfilaran las celebridades más cotizadas de la industria del cine en Hollywood.

Con 10 nominaciones cada una, la cinta "Roma" de Alfonso Cuarón y la británica "The Favourite" son las grandes estrellas de la noche, aunque es la película protagonizada por Yalitza Aparicio y Marina de Tavira la que parte como favorita, tanto en las casas de apuestas como en las predicciones de los críticos de cine de diversos medios especializados.

De ganar "Roma", la producción rompería una tradición casi centenaria en el Oscar: nunca una producción en un idioma diferente del inglés se ha llevado el mayor premio de la noche.

Toda América Latina podrá ver los Premios Oscar 2019 en su idioma original y doblado al español por el canal TNT. Estos son los horarios locales para seguir la gala de premios.

México: 19.00

Colombia: 20.00

Ecuador: 20.00

Perú: 20.00

Chile: 22.00

Argentina: 22:00

Brasil: 22:00

Aquí puedes ver la transmisión en vivo de la Alfombra Roja de los Premios Oscar 2019.

Una estatuilla más para "Roma" de Alfonso Cuarón como "Mejor Película Extranjera", sumando dos

El Oscar de "Mejor Mezcla de Sonido" es para "Bohemian Rhapsody", sumando dos estatuillas

El premio a "Mejor Edición de Sonido" es para "Bohemian Rhapsody"

La primera estatuilla para "Roma" de Alfonos Cuarón por "Mejor Fotografía"

El premio a "Mejor Diseño de Producción" es para Ruth E Carter en la película "Black Panther", sumando una más de las estatuillas deseadas

La estatuilla en la categoría de "Mejor Vestuario" es para "Black Panther"

El Oscar para "Mejor Maquillaje y Peinado" se lo lleva "Vice"

Y el premio a "Mejor Documental" se lo lleve "Free Solo"

La estatuilla a "Mejor Actriz de Reparto" es para Regina King en "El blues de Beale Street"

Éste Oscar no tendrá conductor ni guion ni mucha estructura pero empezó a lo grande con Queen en el escenario. Ovación de pie #oscar2019 pic.twitter.com/wGHeipVI1v — Carina Novarese (@carinanovarese) 25 de febrero de 2019

Y la noche comienza con la participación de Queen junto a Adam Lambert, con "We Will Rock You, We Are The Champions".

Y la noche comienza con la participación de Queen junto a Adam Lambert

Les regalo esta foto de Cate Blanchett siendo hermosa como siempre. De nada #Oscars pic.twitter.com/8BXn5kRxYE — peter porker (@salma_salinas) 24 de febrero de 2019

??Pharrell Williams siempre dando la nota. Parece que se va al cole en un ratico. #Oscars pic.twitter.com/SDeApCIGKO — Emilio Doménech (@Nanisimo) 25 de febrero de 2019

Sarah Paulson en la alfombra roja de los #Oscars pic.twitter.com/xe993iczlR — American Horror Story Spain (@AHS_SPA) 25 de febrero de 2019

Bradley Cooper junto a su madre e Irina Shayk posando en la Alfombra Roja de los #Oscars hace unos instantes. pic.twitter.com/t1WINtnBFe — LGS Media (@LGS_Media) 25 de febrero de 2019

vean los feliz que esta chadwick boseman, es yo cuando me obligan a ir a un lugar.#Oscars pic.twitter.com/5GM1PaaZNX — ??????????.??? (@aleefangirl) 25 de febrero de 2019

Los actores de #ROMA (sin las chicas nominadas) en la alfombra roja del #OSCAR2019, ¡Latín Lover en el OSCAR! ???? pic.twitter.com/R2hsKTv1MS — Stivi De Tivi (@StiviDeTivi) 24 de febrero de 2019

thebeautyeffect: Glenn Close en un vestido totalmente dorado, perfecto para la noche de los #Oscar2019 ??? pic.twitter.com/xFg4zo64lH — We are Colombia (@WeAreColombia) 25 de febrero de 2019

El actor de #Roma Jorge Antonio Guerrero, ¡lo logró! después de tres intentos pudo obtener su visa para poder estar presente en los #Oscar2019 #Oscars pic.twitter.com/f8B2ITrfoT — Hiram Hurtado (@ehiramhurtado) 24 de febrero de 2019

Más focos hacia esa señora que ha parido lo que ha parido, pocos flashes me parecen #Oscars pic.twitter.com/LHprl9Qtqs — Miss_Meiga ?? (@MeigaYo) 25 de febrero de 2019

