Yalitza Aparicio declaró que "Roma" le ha dado fama, pero no una fortuna como muchos imaginan

La actriz Yalitza Aparicio protagonizó la película "Roma", pasó de ser una maestra de preescolar a la primera actriz indígena mexicana en ser nominada como "Mejor Actriz" en los premios Oscar.

De acuerdo a Grupo Fórmula, Yali hace unos meses dejó su vida tranquila en Oaxaca y ahora disfruta de fama y reconocimiento, aunque al parecer es lo único que la película de Alfonso Cuarón le ha dejado; contrario a lo que se podría pensar, la oaxaqueña asegura que no tiene dinero.

"Dinero, discúlpame si soy muy sincera, no lo tengo. ("Roma") es un primer proyecto que tengo. He leído comentarios que mencionan eso, pero son cosas que no he dicho y por lo tanto no son verdad", declaró al periodista Oscar Mario Beteta en entrevista para Radio Fórmula.

ACTORES QUE AL IGUAL QUE YALITZA CONQUISTARON HOLLYWOOD SIN SABER NADA DE ACTUACIÓN

También Yalitza Aparicio detalló que una de las cosas que le han sorprendido al estar en el medio del espectáculo, es que como algunos medios de comunicación difunden información falsa.

Lo único que me ha sorprendido de todo esto, es saber cómo se maneja (el medio). A veces veo noticias falsas, que de mi boca no salieron. Me sorprende llegar a un punto de decir, ´he vivido en un mundo de engaños, donde no todos los medios dicen la verdad´. Ha sido bueno estar aquí y descubrirlo, (así) por lo menos puedo decirle a mis papás, ´no creas en todo lo que lees', dijo.

Otra de las cosas que quiso desmentir es que se mudará a Los Ángeles, como se rumoro recientemente.

Estoy feliz en México, sigo viviendo en México. Estoy feliz en mi México, mencionó.

Por otra parte, Yalitza señaló que "con respecto a la fama, siempre intento ser yo tal cual y no cambiar en eso.

"Sigo manteniéndome como soy, con una sonrisa de nervios, porque es de nervios; y sencilla, porque no soy muy dada a cosas extravagantes, sigo con mis mismos gustos".

