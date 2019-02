Yalitza Aparicio reveló que aún no ha recibido el depósito por su trabajo en "Roma"

REDACCIÓN 20/02/2019 06:54 p.m.

Yalitza Aparicio esta disfrutando de sus últimas entrevistas en los medios antes de que la entrega de Premios Oscar 2019 culmine con la gira promocional de la película "Roma" de Alfonso Cuarón en donde ella es la protagonista.

De acuerdo con Tribuna, una duda que han tenido los fans del filme es cuánto le pagaron a Yalitza Aparicio por la película Roma, y en una entrevista con Montserrat Oliver, la actriz lo reveló.

Cuestionada por Oliver sobre los regalos que ha recibido en esta temporada de premios, la oaxaqueña dijo:

Hay regalos muy bonitos, la playera que traigo, siempre trato de usarlos, de agradecerles los detalles que tienen".

¿Qué vas a hacer con tu dinero?, a ver, cuéntame:

Pues tanto dinero realmente no hay, eh; ya me di cuenta de que me engañan con este mundo del cine. Es más glamour.., estoy esperando el depósito.

¿Cuándo te llegue el depósito qué vas a hacer?

Ojalá me llegue... no sé", respondió bromista Yalitza. No es la primera vez la oaxaqueña apunta que no fue mucho el dinero que recibió por Roma. En otra entrevista aseguró "Dinero, discúlpame si soy muy sincera, no lo tengo".

Aunque Yalitza Aparicio asegura que no percibió mucho dinero por Roma, esa situación podría cambiar el próximo domingo.

Esto debido a que sólo algunos son merecedores del Oscar, una empresa especializada reparte las ya famosas bolsas de regalo 'todos ganan'.

Estos paquetes, que no tienen nada que ver con la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Estados Unidos, incluyen regalos que juntos llegan a sumar alrededor de 100 mil dólares.

