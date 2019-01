"Sí actué en ´Roma´ porque yo no soy como Cleo", Yalitza Aparicio responde a quienes la critican

REDACCIÓN 30/01/2019 05:48 p.m.

Bien se puede decir que la película de Alfonso Cuarón, "Roma" ya conquistó al mundo y mucho gracias a la participación de Yalitza Aparicio, protagonista del filme quién está nominada al Premio Oscar a Mejor Actriz; algo que no fue del agrado de muchos, a lo que Yali lanza una contundente respuesta antes las críticas de su trabajo en escena.

De acuerdo con Grupo Fórmula, muchos han criticado la actuación de Yalitza, recientemente la ex conductora Elsa Burgos enfatizó que eso no era actuación sino "Yalitza siendo Yalitza".

DIEGO LUNA IMPACTA CON TRANSFORMACIÓN TRANSEXUAL

"Siento que sí hubo mucho de los consejos que Alfonso me daba. Me vi en la pantalla y dije ´yo no soy así´. A lo mejor sí en lo cariñosa, pero nunca he logrado expresar mis emociones. Ver en la película esos cambios de reacción y sentimientos, digo, ´cómo lo pude hacer´. Para mi lo más difícil fue pararme frente a una cámara, ignorándola e ignorar a las personas que estaban a mi alrededor", dijo.

Si bien, Yali, como le gusta que la llamen, se sorprendió con su actuación, es consciente de que sí pretende continuar en la actuación "necesito estudiar más. Ojalá se me dé el tiempo".

Respecto a las personas que han manifestado que no merece estar nominada a los Oscar y mucho menos ganarlo, la oaxaqueña declaró:

"Hay personas a las que les cuesta aceptarlo. En lo personal , antes pensaba que todos se emocionaban por el triunfo de otros, porque yo soy así".

En caso de ganar tan deseada presea, en primer lugar lo dedicaría a su madre, quien ha "dado todo para mí", dijo. Y por supuesto a todo el equipo de "Roma", por su puesto con mención honorífica a Alfonso Cuarón.

GUILLERMO DEL TORO LANZA CONVOCATORIA PARA QUE TRABAJES CON EL EN "PINOCHO"

En entrevista con Javier Poza para Radio Fórmula, Yalitza Aparicio confesó que nunca ha sido fan de ver los Premios Oscar; "verlos como tal, no, pero sí un resumen de lo que había pasado. Fanática de verlos, como muchas personas, no".

Además, reveló que ahora su actriz preferida es Regina King, quien también está nominada a los Oscar en la categoría de "Mejor Actriz de Reparto", por su trabajo en el largometraje If Beale Street Could Talk.

A YALITZA NO LE AGRADAN LOS MEMES

Tras su nominación al Oscar, el ácido humor de los memes se hicieron presentes en redes sociales y Yalitza confesó que muchos de ellos no le agradan, en especial los que ofenden a otras actrices.

Muy bonito meme pero según yo Yalitza no ha trabajado en Hollywood... pic.twitter.com/jYP6lO9u6W — Cerresiete (@Alfredomoreno_) 22 de enero de 2019

No me agrada y tampoco que me pregunten sobre eso, [pero] considero que ellas son mujeres admirables que han llegado ahí, que han estudiado y siguen luchando por representarnos a nosotros y por algo están ahí, señaló.

Se siguen manteniendo porque esto no es nada fácil, como cualquier otra profesión es complicado ir subiendo al nivel que tú quieres y en cambio ellas siguen ahí con toda la actitud. He recibido mensajes de ellas y agradezco que me muestran ese apoyo", destaca.

an

LEA TAMBIEN Famosa actriz de Televisa revela acoso sexual de un productor La actriz reveló que en su momento se decepcionó del productor mucho del productor de Televisa, pues ella admiraba su trabajo.