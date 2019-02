Yalitza Aparicio y su madre, la imagen más conmovedora del Oscar

Una de las imágenes más conmovedoras de la noche fue la de Yalitza Aparicio y su madre desfilando por la alfombra roja de los Oscar. La protagonista de "Roma", caminó orgullosa a lado de su madre Margarita Martínez, la mujer que la acompañó al casting de la película de Alfonso Cuarón.

De acuerdo con Hola!, los conductores de Entertainment Tonight le preguntaron a la mamá de Yalitza cómo se sentía con el éxito de su hija.

"¿Cómo se siente?", le preguntaron a la señora Martínez.

"Muy contenta", respondió tímida.

Sobre la nominación de su hija Yalitza, dijo que "Es un sueño inolvidable".

"I realize that being a teacher and being an actress can be quite similar. We can teach the world through the presentation of this film." ?? Yalitza Aparicio is ready to change the world! #Oscars pic.twitter.com/gsVBrtMrLI