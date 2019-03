Yalitza Aparicio deja en ridículo a Paola Rojas en transmisión en vivo

REDACCIÓN 14/03/2019 12:06 p.m.

La actriz Yalitza Aparicio le hizo el feo a Paola Rojas y todo quedó grabado en video que se esta viralizando en redes sociales.

De acuerdo a Soy Carmín, el penoso incidente ocurrió durante el evento denominado "31 mujeres que amamos" organizado por una conocida revista.

Donde la protagonista de la multigalardonada "Roma" de Alfonso Cuarón, Yalitza Aparicio causó revuelo a su llegada al lugar al que se dieron cita mujeres del medio del espectáculo, así como de distintas organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres.

Al parecer todas las asistentes del evento no querían perderse la oportunidad de tomarse una foto con Yalitza Aparicio, fue entonces que Paola Rojas no dudó en compartir estos momentos a través de sus redes sociales, sin esperar que Yalitza simplemente no le haría caso a la grabación que la periodista realizaba con su celular.

De inmediato los seguidores de Paola Rojas desaprobaron la actitud de Yalitza Aparicio pero también hubo quienes la defendieron y otros más se burlaron de la situación.

Al final Paola Rojas subió a su instagram una fotografía con Yalitza Aparicio para poner fin a la discusión que se generó en torno al supuesto desaire de la actriz mexicana.

