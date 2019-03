Desde Suiza, Yalitza Aparicio lanza poderoso mensaje por el Día de la Mujer

REDACCIÓN 08/03/2019 03:50 p.m.

En el marco del día internacional de la mujer, Yalitza Aparicio viajó a Suiza para participar en el panel de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre igualdad de género en el mundo del trabajo; la protagonista de "Roma" hizo hincapié sobre la situación de las empleadas domésticas.

De acuerdo con Hola, En un panel moderado por la famosa actriz y periodista británica Femi Oke, Yalitza habló sobre todo cómo ha sido su vida a raíz de su participación en Roma, y cómo esta entrañable historia ha repercutido en algunos aspectos de la sociedad.

Si te dicen que no, sigue insistiendo, dice Yalitza para motivar el empoderamiento femenino

On the eve of International #WomensDay we are joined by @YalitzaAparicio for the screening of of the Oscar winning move @ROMACuaron



A reminder that we must have decent work for all.#ILO100 pic.twitter.com/BZuowdqq7j — ILO (@ilo) 7 de marzo de 2019

La joven mexicana, quien ayer al presentarse en la sede del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, congregó a una multitud que quería conocerla luego de la proyección de la película que protagonizó.

"Me alegra que esta película haya logrado abrir los ojos a muchas personas. Hay muchos profesionales que hacen cosas importantes, pero detrás de ellos hay personas que se encargan de la administración de sus hogares, del cuidado de sus hijos y es justo reconocer ese trabajo", comentó en una entrevista con Efe.

Yalitza dijo que con su experiencia en Roma busca que la gente vea que "se pueden hacer muchas cosas aunque la sociedad diga que no".

