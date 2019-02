Entre nervios y dudas, así fue como Alfonso Cuarón descubrió a Yalitza Aparicio

REDACCIÓN 23/02/2019 05:56 p.m.

Muchos se preguntan cómo fue que Yalitza Aparicio llegó tan lejos en su debut en el cine y aunque se ha demostrado que su talento es especial, su futuro no sería el mismo si Alfonso Cuarón no la hubiese conocido.

De acuerdo con Televisa News, la primera entrevista que dio Yalitza Aparicio fue revelada y en ella cuenta cómo fue que el cineasta la descubrió y todo por lo que pasó antes de ser la estrella de "Roma".

Una casa productora realizó un casting en Tlaxiaco, Oaxaca, comunidad donde vivía Yalitza Aparicio. Ella estudiaba y trabajaba como maestra de preescolar, sin embargo, encontró tiempo para asistir a la prueba "para una película", gracias que fue alentada por su hermana. Lejos estaba de imaginarse que se convertiría en una de las personalidades de la cultura pop más aclamadas actualmente.

MIEDO A UN FRAUDE

Lo inusual del casting hizo pensar a Aparicio y a su familia que podría tratarse, en realidad, de trata de personas.

"En un principio se oponían, cuando pasé a la siguiente etapa en la que tenía que viajar a la ciudad de Oaxaca se asustaron. Buscamos información, pero solo se mencionaba que se trataba de una película que se iba a hacer en México y que buscaban a mujeres de cualquier perfil", narra la ahora actriz.

Por supuesto, las sospechas no cesaron cuando tuvo que trasladarse para más pruebas a la Ciudad de México. Sin embargo, a su favor tenía la compañía de su madre.

"Venía conmigo a los viajes, al igual que muchas chicas que iban acompañadas por sus maridos o sus papás; mi mamá estuvo conmigo hasta el último momento", explicó Aparicio.

Y es que tenía que ser Yalitza. Alfonso Cuarón basó el papel de Cleo, la protagonista de Roma, en su niñera de la infancia de nombre Libora ´Libo´ Rodríguez.

"Fue inmediato. Estoy hablando de Libo. La he conocido toda mi vida. Conozco sus cualidades. Conozco su trato. Conozco esa sonrisa. Fue una de esas veces en las que conoces a alguien (a Yalitza) y dices: Por favor, espero que ella diga que sí", reveló Cuarón.

Aparicio no fue la única mujer de Tlaxiaco participante en Roma. Su amiga Nancy no solo tuvo el papel de Adela, también sus conocimientos del mixteco fueron de gran ayuda para la realización de la película.

"La conozco desde hace seis años, y después de que hice el casting y quedé seleccionada me preguntaron que si yo tenía alguna amiga que hablara la lengua de mi comunidad, y pensé en ella".

Miedo a la cámara

La crítica se ha deshecho en halagos por la interpretación de Aparicio, sin embargo, resulta paradójico que ella tuvo miedo a la cámara toda la vida.

"Algo curioso que dice mi mamá es que nunca me ha gustado que me tomen fotos y nunca me ha gustado estar hablando frente a la gente. No tengo muchas fotos de chiquita y las que tengo siempre aparezco con cara de susto porque lo primero que hacía era echarme a correr".

EL RETO DE CUARÓN PARA YALITZA ERA MOSTRARLA TAL COMO ES, SIN POSES.

"Era tratar de olvidarse de todos los que están detrás de la cámara, y pensar que estabas tú solita y punto. Todo iba surgiendo de acuerdo a cómo lo indicaba el director", explica la mujer que ahora es una celebridad.

La familiaridad con la que el afamado director trataba a Aparicio fue clave para lograr la interpretación deseada.

"Desconocía totalmente sobre su carrera y todo lo que hacía, simplemente el hecho de que él me hablara como si fuéramos amigos de hace tiempo y esa confianza que me daba me ayudó a seguir en este proceso".

El personaje de Cleo no fue únicamente la llave de entrada para el éxito mundial de la actriz, también es un poderoso ejemplo de vida.

"Cleo es un ejemplo de cómo afrontar los problemas, porque al final la vida es vida, con sus altas y sus bajas, y tienes que salir adelante. Durante la grabación descubrí que su vida fue difícil y dolorosa, pero aún así ella enfrenta todo con una sonrisa. Es una persona increíble".

