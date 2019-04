Fuertes críticas a Yalitza Aparicio, aseguran que ya se comporta como una "diva"

REDACCIÓN 28/04/2019 12:42 p.m.

La protagonista de "Roma" Yalitza Aparicio nuevamente está en el ojo del huracán ya que usuarios de redes sociales y en algunos programas de espectáculo aseguran que a la actriz ya se le subió la fama.

De acuerdo a Debate, hace unos días Yalitza Aparicio fue reconocida en el Senado de México por su labor en la película "Roma", dirigida por Alfonso Cuarón y cuando pretendió salir de la ceremonia sin hablar con la prensa lo que originó un zafarrancho por lo que tuvo que regresar al lugar lo cual molestó a algunos medios.

STEFANIE SHERK SE SUICIDÓ, DEMIAN BICHIR LO CONFIRMA CON UNA EMOTIVA CARTA









Minutos más tarde Yalitza decidió regresar y hablar con la prensa, pero no sin antes poner orden, pues todos querían una entrevista con la mujer del momento quien siempre trata de responder todo lo relacionado con su nueva carrera.

Me siento muy contenta que a Nancy y a mí nos hayan dado el reconocimiento, fue muy importante para nosotras que hemos tratado de transmitir la diversidad cultural que existe en México..., expresó.

"Pimero no empujen y entonces les hablo pero están empujando a los chicos (...) no , no , no a los chicos no les empujen, guarden su distancia", dijo Aparicio.

Cabe mencionar que Yalitza Aparicio se ha convertido en toda una celebridad y es que su participación en "Roma" la consolidó como una de las exponentes más importantes de la pantalla grande en México.

auc

LEA TAMBIEN Galilea Montijo cautiva en Instagram con topless en la playa Galilea Montijo presume su escapada y deleita a sus seguidores con sensuales fotos a la orilla del mar

LEA TAMBIEN Mexi Log Fest: arte, música y surf extremo conquistarán las playas de Zihuatanejo Guerrero continúa con sus Importantes eventos deportivos; Playa La Saladita, en Zihuatanejo reunirá a los mejores surfistas del mundo con el Mexi Log Fest.