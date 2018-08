¡Adiós al gamer!, Yahir coquetea con Yanet García

REDACCIÓN 02/08/2018 05:29 p.m.

El sonado caso de Yanet García y su novio gamer que la dejó para no distraerse mientras se enfoca en los videojuegos, llegó a los oídos de Yahir, quien aprovechó el rompimiento de la "chica del clima" para coquetearle en redes sociales.

De acuerdo con E-consulta, Yanet García sigue recibiendo todo tipo de halagos de parte de sus seguidores masculinos, sobre todo ahora que el ´gamer´ Douglas Martin confirmó su rompimiento con ella.

CORREN AL "BURRO" VAN RANKIN DE "HOY"

Love is in the air ?? Una publicación compartida por Yanet Garcia ???? (@iamyanetgarcia) el 2 de Ago de 2018 a las 9:11 PDT

A través de su cuenta de Instagram, la llamada "Chica del Clima" continúa demostrando su día a día y dejando en claro que al mal tiempo hay que ponerle buena cara.

García colocó un video presumiendo su gran derrière, mismo que cautivó a muchos caballeros, entre ellos al cantante Yahir, quien sin dudarlo se hizo presente en la cuenta de la conductora y manifestó:

Good morning ?????? Una publicación compartida por Yanet Garcia ???? (@iamyanetgarcia) el 1 de Ago de 2018 a las 7:37 PDT

No sé qué premio va a ganar aquel vato en su competencia, pero apuesto lo que quieran que no está mejor que esto, comentó el ex Académico.

Mensaje que no pasó por desapercibo para Yanet, quien contestó al cumplido y dijo: "awwww gracias!".

ALUMNOS DE "LA ACADEMIA" SON CAPTADOS EN PLENA ACCIÓN

Un día decidí darme por vencido... renuncié a mi trabajo, a mi relación, a mi vida. Fui al bosque para hablar con un anciano que decían era muy sabio. -¿Podría darme una buena razón para no darme por vencido? Le pregunté. -Mira a tu alrededor, me respondió, ¿ves el helecho y el bambú? -Sí, respondí. -Cuando sembré las semillas del helecho y el bambú, las cuidé muy bien. El helecho rápidamente creció. Su verde brillante cubría el suelo. Pero nada salió de la semilla de bambú. Sin embargo no renuncié al bambú. -En el segundo año el helecho creció más brillante y abundante y nuevamente, nada creció de la semilla de bambú. Pero no renuncié al bambú. -En el tercer año, aún nada brotó de la semilla de bambú. Pero no renuncié al bambú. -En el cuarto año, nuevamente, nada salió de la semilla de bambú. Pero no renuncié al bambú. -En el quinto año un pequeño brote de bambú se asomó en la tierra. En comparación con el helecho era aparentemente muy pequeño e insignificante. -El sexto año, el bambú creció más de 20 metros de altura. Se había pasado cinco años echando raíces que lo sostuvieran. Aquellas raíces lo hicieron fuerte y le dieron lo que necesitaba para sobrevivir. -¿Sabías que todo este tiempo que has estado luchando, realmente has estado echando raíces? Le dijo el anciano y continuó... -El bambú tiene un propósito diferente al del helecho, sin embargo, ambos son necesarios y hacen del bosque un lugar hermoso. -Nunca te arrepientas de un día en tu vida. Los buenos días te dan felicidad. Los malos días te dan experiencia. Ambos son esenciales para la vida, le dijo el anciano y continuó... -La felicidad te mantiene dulce. Los intentos te mantienen fuerte. Las penas te mantienen humano. Las caídas te mantienen humilde. El éxito te mantiene brillante... Pero solo Dios te mantiene caminando ? Una publicación compartida por Yanet Garcia ???? (@iamyanetgarcia) el 10 de Jun de 2018 a las 10:45 PDT



an

LEA TAMBIEN Relacionan a Yolanda Andrade con poderosos narcos y esto es lo que ella dice al respecto Usuarios de redes sociales se sorprendieron al saber que Yolanada Andrade es devota de Malverde

LEA TAMBIEN Sonda Parker, la primera nave que aterrizará en el Sol Será la primera Nave de la NASA fabricada para estudiar al sol desde adentro sin que se consuma por el calor