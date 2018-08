Súbete güero ya valiste: así es el secuestro express en CDMX

FRIDA MURIEL MENDOZA ARRUBARRENA 14/08/2018 08:32 p.m.

La madrugada del sábado pasado, Gustavo -a quien se le cambió el nombre por seguridad- tomó un taxi en Cuajimalpa, sin embargo el viaje en esta ocasión fue distinto pues fue víctima de un secuestro express por parte del chofer.

LEE TAMBIÉN: El "resbalón" de Collins en supuesto caso de secuestro de menor

El secuestro

A la una de la mañana, Gustavo abordó un taxi en el Yaqui y pidió al taxista que lo trasladara a varios destinos.

Sin embargo, cuando Gustavo intentó regresar al taxi tras acudir a un cajero ubicado en eje central y eje 5 Eugenia, fue interceptado por otro hombre que comenzó a golpearlo y amenazarlo con regresar al taxi.

'Súbete güero esto es un secuestro ya valiste verga', me dijo el cómplice del taxista quien me metió por la fuerza al auto," cuenta Gustavo.

Mientras Gustavo permanecía boca abajo en el asiento trasero del taxi, el chofer volteó a gritarle "vele pensando a quien le vas a hablar por que ya valiste verga" al tiempo que aumentó la velocidad.

Sin embargo, los secuestradores no se dieron cuenta de que Gustavo no entró por completo al vehículo y su pierna derecha estaba fuera.

Al darse cuenta (que Gustavo no había entrado por completo al taxi), el chofer aceleró y pasó un alto e impactaron contra otro automóvil.

En ese momento se bajó el chofer y me gritó 'la cagaste güero, no sabes con quién te metiste' y se quitó de encima mío su cómplice por lo que me bajé y tiré boca abajo al piso y empecé a gritar que me estaban secuestrando", cuenta.

El taxi en el que Gustavo fue secuestrado (Especial)

La denuncia... fallida

Luego de que fueran detenidos los dos secuestradores identificados como Aaron Josue Monsalvo Soler (chofer) y Luis Donaldo Ruiz Rojano (cómplice), Gustavo levantó el acta CI-FBJ/BJ-2/UI-1 C/D/01384/08-2018 en la Fiscalía Desconcentrada en Investigación del Ministerio Público de Benito Juárez.

Asimismo, el joven se atendió en el Hospital de Balbuena en el área de Traumatología para un diagnóstico de la fractura.

Sin embargo, cuando regresó a la delegación Benito Juárez a entregar los papeles, Gustavo se enteró que sus secuestradores Aaron Josue y Luis Donaldo fueron liberados por el Ministerio Público ya que levantaron el acta únicamente por "lesiones dolosas por golpes y daños a la propiedad" y esto no era considerado como un delito grave.

El temor de que sigan fuera

Tras enterarse de la liberación de sus secuestradores, Gustavo no tiene temor por él pues "a mi no me pudieron subir"; sin embargo, el temor está latente "¿a cuántos no habrán ya secuestrado? pudo haber sido mi mamá, mi esposa, mi hija, o cualquier persona", reclama.

fmma

LEA TAMBIEN Esto es Neza, me van a matar: joven es retenida en Uber Una joven que abordó Uber en la CDMX fue retenida por el chofer quien la trasladó hasta el Estado de México hasta que pudo escapar

LEA TAMBIEN Así frenaron intento de secuestro en la Condesa En un vídeo que circula en redes sociales, un ciudadano a bordo de su camioneta frustra un intento de secuestro