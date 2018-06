Delito

Arrestan al presunto culpable del asesinato de XXXTentation

El rapero XXXTentation fue asesinado y al parecer la policía ya arresto al culpable

NOTIMEX 22/06/2018 07:08 p.m.

Arrestan al presunto asesino del rapero XXXTentation (FOTO TOMADA DE WEB)

Autoridades del condado de Broward arrestan a Dedrick Williams el presunto culpable del asesinato del rapero XXXTentation. El hombre de 22 años fue detenido y acusado de homicido en primer grado por la muerte a tiros del cantante en Florida, informó la policía local.

Las autoridades arrestaron a Dedrick Williams, residente de Pompano Beach, el miércoles por la noche y lo llevaron a la cárcel del condado de Broward en donde fue acusado de asesinato en primer grado, conducir sin licencia y violación de la libertad provisional.

Williams, de 22 años, tiene antecedentes penales por robo de automóvil y se encontraba a la mitad de una condena de libertad provisional de cinco años por cuatro cargos debido a ese delito.

El famoso XXXTentacion, de 20 años, cuyo verdadero nombre era Jahseh Dwayne Onfroy, se encontraba afuera de una tienda de motocicletas Riva Motorsports cuando murió baleado la noche del pasado lunes.

El rapero salía de la tienda cuando dos hombres en una camioneta le dispararon, dijo Keyla Concepción, vocera de la Oficina del Alguacil de Broward.

XXXTentacion, un nativo de Plantation, Florida, era considerado una promesa de la música urbana. Saltó a la fama después de que su canción "Look At Me" (Mírame) se volvió viral en las redes sociales y en SoundCloud en 2016.

Su último álbum "?" se estrenó en el primer lugar cuando se lanzó en marzo, según Billboard.

Varios raperos tomaron las redes sociales para llorar la muerte del cantante.

"Descansa en paz. Nunca te dije cuánto me inspiraste cuando estuviste aquí, gracias por tu existencia", tuiteó Kanye West.

Decenas de seguidores en Broward organizaron vigilias días después de su muerte y colmaron de flores el lugar donde falleció en Deerfield Beach.

Pese a su juventud, su vida personal había estado sumida en la controversia a medida que su carrera despegaba. Fue acusado de agredir brutalmente a una exnovia embarazada, por lo que fue arrestado por cargos de abuso doméstico.

