Ximena Navarrete reaparece tras la pérdida de su bebé, el amor la hace seguir adelante

REDACCIÓN 11/09/2018 05:51 p.m.

Hace unos días nos enteramos de la triste noticia de la muerte del bebé de Ximena Navarrete por lo cual la modelo y actriz se ausentó de sus redes sociales, al parecer ese duro momento está quedando atrás.

La ex Miss Universo reapareció en su cuenta de Instagram, y mostró que poco a poco retoma su vida y ella le da su mejor cara a las circunstancias por las que atraviesa.

De acuerdo a TV Notas, Ximena Navarrete compartió con sus fans que su hermana Mariana contrajo matrimonio en una íntima ceremonia por el civil, la cual se llevó a cabo en San Miguel de Allende.

"Con mi bebé @mariananro (loquis bride to be) legalmente casada... ayer en su boda civil! Felicidades, te amo hermana que sean los más felices. Y cuenta regresiva para la boda religiosa. @sergio.ponc los quiero. Gracias adorados @benitosantosoficial por nuestros vestidos y @miguehernan siempre los mejores", escribió la modelo de 30 años junto a la instantánea que ya tiene más de 117 mil me gusta.

DESGARRADORES RELATOS OCURRIDOS EL 11 DE SEPTIEMBRE EN LAS TORRES GEMELAS HECHOS PELÍCULA

Asimismo Navarrete colgó un video de un día después del evento en donde aparece desayunando con sus papás, los recién casados y su esposo.

Hay que recordar que Ximena Navarrete tenía 15 semanas de embarazo cuando acudió a su cita médica para revisión y conocer le sexo del bebé, y fue ahí que se enteró que el corazón del embrión ya no estaba latiendo.

"Así como compartimos momentos de felicidad con ustedes, es necesario compartir los momentos de tristeza. El día de hoy dejó de latir el corazón de nuestro bebé y con todo el dolor en el corazón hacemos pública esta noticia con nuestros seguidores y personas que nos quieren, nuestro bebé era lo más amado y deseado por nosotros, fueron 15 semanas de sentir dentro de mi el amor más grande y la ilusión más real... por ese sentimiento vivido, doy gracias a Dios.", se lee en el texto de la también actriz.

auc

LEA TAMBIEN Tremenda caída sufrió Tania Rincón en "Pásame la botella" La querida conductora de TV Azteca volvió a sufrir una aparatosa caída en una de las dinámicas del programa "Venga la Alegría"

LEA TAMBIEN Esta enfermedad orilló al sexólogo de "Enamorándonos" a dejar el programa Juan Carlos Acosta, el sexólogo del programa "Enamorándonos", tendrá que dejar la emisión para enfocar sus esfuerzos y energías en recuperar su salud