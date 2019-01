Porque el público lo pidió, WhatsApp estrenará este nuevo emoji

REDACCIÓN 28/01/2019 08:28 p.m.

Porque los emojis nunca son suficientes, WhatsApp prepara una nueva tanda de emojis nuevos y entre ellos agregará este que fue tan pedido por usuarios sudamericanos.

De acuerdo con Fayer Wayer, así como los españoles exigieron su emoji de paella, en Sudamérica hicieron una petición que WhatsApp no pudo ignorar. No importa que uses siempre los mismo 5 emojis, es importante tener gran variedad "por si acaso".

via GIPHY

Y el nuevo emoji de WhatsApp es...

*Redoble de tambores* Un mate. Sí, así como lo lees. Una bebida mate. Desde sudamérica, esta petición se hizo hace bastante tiempo en una batalla parecida a la que se llevó a cabo para incluir el emoji de paella (que también fue exitosa).

La fecha de incorporación del nuevo paquete de emojis aprobados por Unicode a WhatsApp es el 5 de marzo, aproximadamente. Así que ya sabes: no tendrás que volver a escribir "mate" nunca más; pues ahora habrá un emoji que lo representará sin palabras.

Como suele ser costumbre, el emoji no llegará solo al mensajero verde; sino también a todas aquellas plataformas que los soporten, como iOS, Android, Facebook, Twitter y un relativamente largo etcétera.

