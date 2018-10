WhatsApp incluirá "modo vacaciones", una función para evitar molestias en tu descanso

REDACCIÓN 18/10/2018 06:20 p.m.

Una de las características más molestas de WhatsApp es, sin duda, el hecho de que los chats archivados o muteados siguen mostrando notificaciones en forma de globo y dentro de la aplicación. Es por esto que la compañía ha decidido lanzar una nueva función denominada "modo vacaciones", la cual silenciará de por completo esos molestos grupos de trabajo sin mostrar notificaciones de ningún tipo.

De acuerdo con Hipertextual, como su nombre indica, "modo de vacaciones", pone una marcha una serie de mecanismos para que no te molesten bajo ninguna circunstancia. De hecho modo de vacaciones se basa en el modo silencioso, que ya está disponible en Android en la actualidad, por lo que va resultar una función muy interesante cuando esté disponible en iOS.

De hecho, cambia diametralmente el comportamiento de los chats archivados. Actualmente, cuando archivamos un chat, WhatsApp lo desarchiva automáticamente una vez que se recibe un nuevo mensaje de ese chat. Con esta nueva función los chats archivados no se desactivarán si se han silenciado previamente, por lo que se pueden archivas todos los chats de trabajo y no volverán a mostrar notificaciones hasta que no desactivemos este nuevo modo.

Esto es un arma de doble filo: hay que tener en cuenta que si silenciamos y archivamos un chat, nunca lo volveremos a ver en nuestra lista de chats activos, excepto si accedemos al archivo fehacientemente.

Sobre fechas es difícil saber cuándo estará disponible. Según WaBetaInfo, WhatsApp está trabajando en esta característica en estos meses y aún no está disponible por razones de desarrollo, y necesita arreglar muchas otras mejoras antes de habilitarse para todos.

