Falla en WhatsApp facilitó el hackeo de cuentas

Hoy muy temprano una falla en el servicio de mensajería WhatsApp permitió a hackers tomar el control de las aplicaciones de los usuarios cuando respondían a una videollamada.

De acuerdo a Forbes los sitios web de tecnología ZDnet y The Register detallaron sobre este problema.

La vulnerabilidad, que afectó a la aplicación tanto en iPhones como en teléfonos Android, se descubrió a fines de agosto y fue reparada por Facebook, firma propietaria de WhatsApp, a principios de octubre, según un informe de divulgación técnica publicado en internet.

This is a big deal. Just answering a call from an attacker could completely compromise WhatsApp. https://t.co/vjHuWt8JYa