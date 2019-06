WhatsApp te podrá demandar si violas estas condiciones de uso

REDACCIÓN 11/06/2019 09:12 p.m.

A partir del 7 de diciembre de 2019, WhatsApp tomará medidas legales en contra de aquellos que se determine que están involucrados o asistan a otros a cometer abusos que violen las Condiciones del Servicio.

La plataforma de mensajería instantánea privada WhatsApp, notificó que demandará a los usuarios que violen los términos de uso de la aplicación social porque recientemente se ha detectado constantes abusos en cuentas personales y empresariales.

Somos consientes de que hay empresas que intentan evadir nuestros sistemas de aprendizaje automático, incluso cuando trabajamos arduamente por mejorarlos, reseñó una publicación de WhatsApp.

Con respecto al compromiso que mantiene la compañía en cuanto a la seguridad y privacidad de los usuarios, Whatsapp publicó en sus usos no autorizados que "recientemente detallaron las herramientas integradas a la plataforma para identificar y suspender cuentas".

A partir del 7 de diciembre de 2019, WhatsApp tomará medidas legales en contra de aquellos que se determine que están involucrados o asistan a otros a cometer abusos que violen las Condiciones del Servicio, tal como la mensajería automática o masiva, o de uso no personal, incluso cuando la determinación se base en información disponible para nosotros únicamente fuera de nuestra plataforma, destacó la página de la plataforma social.

Además, la compañía aseguró que el escrito es una forma de aviso sobre las medidas que serán tomadas a partir del mes de diciembre y que serán tomadas en contra de "empresas de las cuales únicamente contamos con evidencia de abuso obtenida fuera de la plataforma".

nl

