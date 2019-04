De esta forma puedes dejar de ver los mensajes de alguien en WhatsApp sin bloquearlo

REDACCIÓN 23/04/2019 06:03 p.m.

Usualmente cuando no quieres que te lleguen los mensajes de alguien a WhatsApp, lo más sencillo es bloquear a la persona, aunque no todos pueden tomar esta decisión un tanto radical. Antes no había un punto medio, la única manera era silenciar las notificaciones aunque con esto aún podías ver el número de mensajes sin leer. Ahora gracias a las nuevas funciones de la app de mensajería instantánea ya es posible dejar de ver los mensajes de alguien sin necesidad de bloquearlo.

De esta forma podrás dejar de recibir mensajes en WhatsApp sin bloquear

Los mensajes que alguien te manda cuando lo tienes bloqueado no te llegarán ni en caso de que desbloquees a la persona en cuestión. Aunque esto es diferente. Ahora puedes simplemente archivar el chat del que ya no quieres leer más. Hasta hace poco, al archivar un chat este regresaba a la página principal de conversaciones si entraba un mensaje.

Ahora ya no, los mensajes nuevos no te molestarán y no tendrás ninguna notificación ni dentro ni fuera de la app que te informe que te están escribiendo. Lo mejor es que cuando decidas desarchivar el chat, podrás ver todos los mensajes que te mandaron durante ese lapso.

